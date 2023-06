Colônia de Férias da Praia do Sol: Uma diversão imperdível para crianças de 6 a 15 anos

Poços de Caldas, MG – Durante todo o mês de julho, a Colônia de Férias da Praia do Sol promete animar as crianças de Poços de Caldas e região. Com uma programação repleta de atividades recreativas, esportivas e lúdicas, o evento é destinado a jovens de 6 a 15 anos e ocorrerá de 1º a 30 de julho.

Uma grande novidade desta edição é que todos poderão participar sem nenhum custo de inscrição. Para garantir uma vaga, basta preencher o formulário disponível no site www.clubenauticopraiadosol.com.br/colonia.

Com uma agenda diversificada, a Colônia de Férias da Praia do Sol oferece opções para todos os gostos e idades. Durante a primeira quinzena de julho, os participantes poderão desfrutar de atividades como a Teia da Amizade, o famoso jogo do Pac-man, brincadeiras na piscina aquecida e até mesmo uma disputa de queimada na areia.

Além disso, estão previstas atividades como beach tennis, caça ao tesouro, bingo, oficinas de recicláveis, vôlei, gincanas, mímicas e muitas outras opções que prometem divertir e entreter os participantes.

Nos dias 11 e 12 de julho, a Colônia de Férias oferecerá almoço no clube, proporcionando um momento de descanso e confraternização entre as crianças. Vale ressaltar que as refeições serão cobradas, e os valores podem ser incluídos na mensalidade do mês seguinte para os sócios. Já para os não-sócios, o pagamento deverá ser efetuado diariamente no clube.

Para as atividades com recicláveis, os participantes devem trazer materiais de casa, estimulando a criatividade e a consciência ambiental das crianças.

A Colônia de Férias da Praia do Sol é uma excelente oportunidade para os jovens aproveitarem as férias de maneira saudável e divertida, além de fazerem novas amizades e explorarem suas habilidades em diferentes atividades.