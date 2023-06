Coordenadordo IBGE diz que insatisfação de prefeituras com números do Censo é normal

Poços de Caldas, MG – O Mantiqueira conversou com Luís Eduardo Moreira Coordenador de Área do IBGE / Agência Poços de Caldas, MG. Ele abordou que a insatisfação das prefeituras em relação aos resultados do Censo não é exclusiva de Poços de Caldas, mas um sentimento geral compartilhado por diversas localidades.

Moreira destacou que é comum as pessoas terem a expectativa de que o crescimento populacional de seu município seja maior do que o registrado pelo Censo. Ele ressaltou que essa percepção não é uma particularidade de Poços de Caldas, mas algo observado em muitas outras cidades.

O coordenador do IBGE também mencionou a segurança do trabalho realizado pelo instituto. Ele enfatizou que houve um aprimoramento tecnológico no censo, com a utilização de monitoramento dos recenseadores e registro do tempo gasto em cada questionário, a fim de identificar possíveis fraudes.

Moreira reconheceu que a operação do Censo acabou se estendendo além dos três meses previstos devido à necessidade de garantir a qualidade e abrangência dos dados coletados. Ele afirmou que o IBGE entregou o trabalho somente quando tinha certeza de que estava bem feito.

Dificuldades

Além das questões já abordadas, o Censo também enfrentou desafios relacionados à resistência por parte da classe mais alta da sociedade em fornecer informações. Segundo relatos de Oliveira, quanto mais rica a classe, mais dificuldades eram encontradas para obter os dados necessários. Isso pode indicar uma relutância por parte dessa parcela da população em colaborar com o processo de coleta de informações.

Essas dificuldades podem ter impactado a precisão dos dados, uma vez que a ausência ou a recusa em fornecer informações podem distorcer o retrato real da população. É importante ressaltar que a participação de todos os estratos sociais é fundamental para um censo abrangente e confiável. Além disso, a pandemia da COVID-19 também pode ter influenciado os números do Censo, resultando em dados mais baixos do que o esperado. Oliveira acredita que o contexto da pandemia, com restrições de movimentação e medidas de distanciamento social, pode ter impactado a disponibilidade e a disposição das pessoas em receber os recenseadores e fornecer informações precisas.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com