Corpo de Bombeiros e PUC-MG unem esforços em workshop de salvamento de animais

Poços de Caldas, MG – O Corpo de Bombeiros Militar de Poços de Caldas, em parceria com a Faculdade de Medicina Veterinária da PUC-MG, está realizando um workshop de Salvamento de animais.

Os professores e estagiários da faculdade ministraram um treinamento teórico e prático aos militares do Corpo de Bombeiros. Alunos da universidade e agentes da Guarda Verde também participaram do workshop.

A natureza de ocorrência que o corpo de bombeiros mas atendeu no último ano, foi relacionada a captura de animais. Dessa forma, este treinamento é fundamental para o aprimoramento das técnicas e melhoria na qualidade do atendimento. Neste treinamento, estão sendo abordados o manejo de animais invertebrados, como abelhas, vespas e aracnídeos, além dos répteis, como serpentes, lagartos e cágados.

O planejamento da organização é fazer estes treinamentos de forma recorrente aumentando a abrangência dos temas.

O corpo de Bombeiros orienta que a captura e manejo de animais devem ser feitos apenas por pessoas com conhecimento técnico. Em caso de dúvidas, ligue 193.