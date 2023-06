Imposto de Renda para Fundo da Criança e do Idoso aumenta 29% em Poços

Poços de Caldas, MG – Em 2023, as destinações do Imposto de Renda aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e dos Adolescentes (FDCA) e os Fundo do Idoso em Poços de Caldas chegaram a R$797.654,50. O valor é 29% maior do que no ano de 2022, quando foram destinados R$ 615.716,61. Para o Fundo da Criança e do Adolescente foram destinados R$ 424.404,96 e para o Fundo do Idoso R$ 373.249,54

Poços de Caldas é a cidade com maior valor em destinações para os Fundos da Criança e do Adolescente e também para o Fundo do Idoso no Sul de Minas. E a 6ª cidade com maior valor destinado em Minas Gerais, considerando a soma dos valores destinados aos dois fundos.

O chefe da Receita Federal em Poços de Caldas, analista tributário Vitor de Castro Braga, destaca a importância desse recurso: “Um resultado fantástico para Poços de Caldas, e ao mesmo tempo motivador. Um forte sinal de que a campanha de divulgação, quando realizada com apoio de vários órgãos e setores da sociedade, rende muitos frutos. O cidadão poços-caldense, que abraçou essa causa tão nobre, está de parabéns! Que este trabalho continue e envolva cada vez mais cidadãos, pois o potencial de arrecadação é grande, e, infelizmente, a quantidade de pessoas aguardando por esta ajuda ainda maior”.

Veja o resultado da Campanha Sou Cidadão Solidário em outras cidades da região:

O que são os Fundo da Criança e do Adolescente (FDCA) e Fundo do Idoso (FI)?







O FDCA e o FI são fundos público coordenado pelos Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA) e pelo Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas Idosas. Os fundos financiam projetos que atuam na garantia, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e também das pessoas idosas.