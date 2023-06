Diretor do DMAE garante que Poços de Caldas tem mais de duzentos mil habitantes

Poços de Caldas, MG – Seguindo a linha do prefeito Sérgio Azevedo, Paulo César Silva, diretor do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto), também discorda dos números divulgados pelo Censo para Poços de Caldas. Ele destaca que Poços de Caldas tem certamente mais de 200 mil habitantes. Segundo ele, os dados do departamento não batem com as informações apresentadas pelo Censo, o que levanta questionamentos sobre a metodologia utilizada.

Silva afirmou que o DMAE realiza um censo mensal, visitando todas as residências da cidade para registro de consumo de água. Com base nesse levantamento, o departamento possui um cadastro atualizado de residências, contabilizando um total de 72.341 domicílios que recebem água mensalmente. Considerando a média de 2,8 habitantes por residência, seriam aproximadamente 202 mil habitantes.

Além disso, o diretor do Dmae mencionou que o consumo de água também pode ser utilizado como indicativo da população. Com uma média nacional de 165 litros de água consumidos por habitante por dia, e conhecendo a quantidade de água produzida e entregue pelo departamento mensalmente, ele calculou uma estimativa de 198 mil habitantes.

Esses números do departamento mostram uma diferença de aproximadamente 4 mil habitantes em relação aos dados do Censo divulgados pelo IBGE. Paulo César Silva questiona o critério utilizado pelo órgão para a contagem da população, mencionando que estudantes que moram na cidade e contribuem para o consumo local não são considerados como residentes. Ele estima que cerca de 10 mil estudantes poderiam ser incluídos na contagem da população.

O diretor do Dmae afirma que essa divergência entre os números é uma preocupação compartilhada por todos os técnicos do departamento. Apesar de terem participado das apresentações do Censo, o DMAE não conseguiu convencer o IBGE a considerar suas informações.

Paulo César Silva ressalta a importância e o respeito pelo trabalho realizado pelo IBGE, mas considera falha a metodologia de avaliação que resulta nessas discrepâncias.

Paulo Vitor de Campos

