Exposição na Câmara apresenta trabalho da Fundação Jardim Botânico

Poços de Caldas, MG – A Câmara recebe, nesta última semana de junho, a exposição “Valorização do Meio Ambiente e Pesquisa”, através de uma iniciativa do vereador Wellington Paulista (União Brasil). A mostra reúne espécies arbóreas, frutíferas e algumas ameaçadas de instituição que têm a produção de mudas feita pela Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. O trabalho conta, ainda, com informações sobre os projetos e ações desenvolvidos pela instituição, relacionados à pesquisa, à educação ambiental e à visitação.

A abertura da exposição aconteceu na terça-feira (27), com a presença de vereadores, do secretário municipal de Meio Ambiente Dr. Marcos Vinícius de Moraes, do presidente da Fundação Jardim Botânico Valdir Sementile, da diretora técnica Ângela Liberali Pinheiro, do diretor administrativo Sebastião Alves Ferreira e da analista ambiental Letícia de Almeida Soares. Durante o encontro, foi falado sobre o programa de distribuição ao público de mudas de plantas frutíferas e medicinais.

O vereador Paulista destacou que a exposição tem como finalidade mostrar a importância dos Jardins Botânicos como instrumentos de desenvolvimento cultural e científico, além de reconhecer e valorizar todo o trabalho da Fundação Jardim Botânico de Poços. “Nosso Jardim Botânico é referência em educação ambiental, pesquisa, conservação e manejo de plantas. Precisamos, cada vez mais, divulgar essas informações e incentivar as visitas e participação da comunidade. Fico muito feliz em poder propor essa exposição e trazer informações sobre o Jardim Botânico ainda em junho, um mês dedicado à conscientização sobre o meio ambiente”, disse o parlamentar.

O Jardim Botânico, fundado em 25 de julho de 2003, desenvolve atividades de pesquisa, projetos de conservação e desenvolvimento da flora, com ênfase na flora regional, e promove o intercâmbio científico, técnico e cultural com outras entidades. Além disso, planeja e executa a produção florestal para o desenvolvimento da arborização urbana e manutenção de reservas e parques. A Fundação está localizada no bairro Parque Véu das Noivas e outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3715-6054 ou pelo e-mail daf.fjbpc@gmail.com.