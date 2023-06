Handebol da Caldense brilha e vence as duas partidas disputadas no final de semana

No último sábado (24) a equipe de handebol da Caldense viajou para a cidade de Americana para disputar a sua primeira partida marcada para o final de semana. O primeiro confronto, contra a equipe do Ituano, foi válido por mais uma rodada da LHESP (Liga de Handebol do Estado de São Paulo) e a Veterana saiu vitoriosa, mantendo as suas boas atuações no torneio.

Pelo placar de 34 a 23, a Caldense bateu o forte time de Itu e conquistou mais uma vitória dentro da competição. O jogador Conrado Amoreli de Oliveira foi eleito o melhor atleta em quadra. O próximo compromisso da Veterana na LHESP será no dia 01/07, contra São João da Boa Vista, no Ginásio Dr. Arthur de Mendonça Chaves.

No domingo (25) os atletas da Veterana entraram em quadra novamente para representar as cores alviverdes, desta vez em confronto válido pela semifinal da LIDARP (Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo) e que foi disputado na cidade de Juruaia.

A missão era vencer o time de Nova Resende para conquistar a vaga na grande final da categoria. O desgaste da partida disputada no dia anterior não interferiu em nada, e a Caldense conseguiu administrar a partida do início ao fim e manteve sua boa performance durante o jogo decisivo. Assim, a vitória e a classificação para a final vieram pelo convincente placar de 37 a 18.

Na outra semifinal, os atletas de Juruaia bateram o time de Botelhos por 28 a 24 e ficaram com a segunda vaga na final para enfrentar a Veterana. A grande decisão será disputada no dia 5/7 na própria cidade de Juruaia e a Caldense tentará trazer o título da LIDARP diante da equipe local.