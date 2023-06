Membros do Comtur visitam obras de restauração no Recanto Japonês

Poços de Caldas, MG – Integrantes do Conselho Municipal de Turismo estiveram, na manhã desta quinta, 29, no Recanto Japonês, numa visita guiada para conhecerem de perto as obras na Casa de Chá. As intervenções estão a cargo de construtores japoneses, que realizam todo trabalho seguindo os métodos tradicionais de construção japonesa, onde as madeiras são milimetricamente encaixadas, sem uso de pregos ou parafusos.

Os recursos para a reconstrução da Casa de Chá, em substituição à antiga construção, destruída por um incêndio criminoso em 2016, estão a cargo da Prefeitura, por meio de parceria com a Associação Nikkey de Poços de Caldas. Através de um Termo de Parceria, a Associação recebeu os recursos da Prefeitura e promoveu a compra dos materiais, a contratação do projeto executivo, despesas de viagens e estadia. A mão de obra e o projeto estrutural foram ofertados pela Construtora Nakashima, do Japão. Os recursos para a construção são originários do fundo do patrimônio Histórico (Fundephact) e da empresa Mitsui, destinados para investimentos no Recanto Japonês antes mesmo do incêndio.

Hoje, o atrativo turístico Recanto Japonês está sob a concessão da empresa Citur, vencedora do processo de licitação promovido pela Prefeitura. A empresa também é responsável pelos atrativos Parque do Cristo, teleférico, Fonte dos Amores e Véu das Noivas. O diretor de operações da Citur, Renato Agostini também participou da visita guiada. Ele informou que, assim que as obras da Casa de Chá forem finalizadas, a empresa irá promover as obras necessárias de restauro e instalação de novos atrativos, com posterior abertura ao público, ainda no segundo semestre deste ano. A previsão de conclusão das obras na Casa de Chá é para o mês de agosto.

A respeito da segurança do local, Renato informou que hoje já existe um monitoramento por câmeras, trabalho complementado por quatro vigias contratados pela Prefeitura. Após a reinauguração, o monitoramento será realizado nos moldes do já instalado no Parque do Cristo.

A visita dos membros do Comtur foi acompanhada pela turismóloga da Secretaria Municipal de Turismo, Carolina Caponi e pela arquiteta e responsável técnica pela obra de restauro, Elisabete Emi Niwa. Pelo Comtur, compareceram o presidente, Juliano Silva, e os membros Cassius de Melo, Edson Herrera, Donizetti Albino e Ana Paula Rezende . O conselho acompanha de perto as obras e intervenções nos atrativos turísticos do município.

O projeto de reconstrução da Casa de Chá tem coordenação da Secretaria Municipal de Turismo e apoio das secretarias de Projetos e Obras Públicas e Governo. Também são parceiros na iniciativa a Associação Cultural e Recreativa Nikkey de Poços de Caldas; Nakashima Komuten Co; CONDEPHACT (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas; Hotel Nacional Inn, Restaurante E&E e Citur.PC SPE Ltda.