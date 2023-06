Poços de Caldas FC busca talentos para reforçar o elenco que disputará o Mineiro

Poços de Caldas, MG – O Poços de Caldas Futebol Clube, Vulcão, está em busca de jovens talentosos para compor o seu elenco para a disputa do Campeonato Mineiro da segunda divisão. A comissão técnica está convocando jovens entre 17 e 23 anos, nascido entre 2000 e 2006 para as avaliações que serão realizadas nos dias 03, 04 e 05 de julho em local ainda a ser divulgado. A diretoria destaca que é uma oportunidade imperdível para os aspirantes a jogadores que desejam ingressar em um clube com tradição e projeção no cenário esportivo.

Para participar, é obrigatório cumprir os seguintes requisitos. Primeiramente, preencher o formulário online disponível no site oficial do Vulcão. Em seguida, é necessário levar a Ficha de Cadastro preenchida, impressa e assinada, cujo documento pode ser encontrado no site mencionado anteriormente.

Além disso, é imprescindível apresentar um atestado ou laudo médico de aptidão para atividade física, válido por três meses, descrito e assinado por um(a) médico(a) profissional. É essencial que os participantes estejam de posse dos materiais básicos de treino, como chuteira, meião, calção, camisa, caneleira e garrafinha com água. No caso de goleiros, é importante trazer também luvas adequadas. Para o processo de inscrição, é necessário portar um documento com foto, sendo aceitos RG ou CPF. Caso o candidato seja menor de idade, é obrigatória a presença de um(a) responsável maior de idade durante todas as etapas.

Reunião entre ex-jogador Bernardo e dirigentes do Vulcão

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira (28), o Poços de Caldas Futebol Clube recebeu mais uma vez a visita de Bernardo, ex-jogador e renomado empresário de futebol, para discutir a montagem do elenco visando o Campeonato Mineiro 2023. O encontro ocorreu no Pampa Churrascaria.

Na foto registrada durante o encontro, destaque para a presença de Robson Morás, também empresário atuante no cenário futebolístico, o vice-presidente do Vulcão, Alex Joaquim, o presidente do clube, Alessandro Gaiga, o próprio Bernardo, além de Edmar e o treinador do Poços de Caldas Futebol Clube, André Leone.

A reunião teve como objetivo central discutir estratégias e analisar possíveis contratações e reforços para fortalecer o elenco do clube visando à próxima edição do Campeonato Mineiro. Com a temporada se aproximando, a diretoria do Poços de Caldas Futebol Clube busca consolidar um time competitivo que possa alcançar resultados expressivos no torneio.

Bernardo, conhecido por sua vasta experiência no meio esportivo, traz consigo um valioso conhecimento e uma ampla rede de contatos no cenário futebolístico. Sua parceria com o Poços de Caldas Futebol Clube tem se mostrado promissora, proporcionando ao clube uma visibilidade maior e uma possibilidade de atrair jogadores talentosos.

A presença de Robson Morás, outro empresário influente, evidencia o interesse de diferentes agentes do mercado em colaborar com o desenvolvimento do Vulcão. A união dessas forças pode ser fundamental para a formação de uma equipe sólida e competitiva para os desafios que estão por vir.

O vice-presidente, Alex Joaquim, e o presidente, Alessandro Gaiga, também participaram ativamente das discussões, mostrando o comprometimento e a determinação da diretoria em buscar o sucesso esportivo e o crescimento do clube.

O treinador do Poços de Caldas Futebol Clube, Andre Leone, desempenha um papel fundamental na definição do perfil dos jogadores que serão contratados, levando em consideração as necessidades táticas e técnicas da equipe. Sua experiência e conhecimento contribuem para a tomada de decisões acertadas em relação ao planejamento do elenco.