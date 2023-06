É comum que autoridades locais contestem os resultados do censo populacional, alegando que os números do IBGE não refletem com precisão a realidade. No entanto, é importante destacar que o IBGE utiliza métodos estatísticos e amostrais rigorosos para coletar dados demográficos, e os resultados do censo são amplamente reconhecidos como uma referência confiável.

O processo de censo envolve a coleta de informações em todos os domicílios e a aplicação de questionários para obter dados precisos sobre a população. Embora seja possível que algumas pessoas possam ser subnotificadas ou não responderem ao censo, o IBGE utiliza técnicas estatísticas para estimar a população total com base nas informações disponíveis.

Além disso, o IBGE realiza pesquisas amostrais ao longo do ano para acompanhar a dinâmica populacional e atualizar suas estimativas. Essas pesquisas ajudam a ajustar os números do censo de forma mais precisa e refletir mudanças ocorridas desde a última contagem populacional.

No caso específico mencionado, se o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo alega que o fornecimento de água atinge mais pessoas do que indicado pelos números do IBGE, é importante ressaltar que o censo demográfico não é projetado para fornecer informações específicas sobre serviços públicos ou infraestrutura. Seu objetivo principal é coletar dados demográficos para fins estatísticos e de planejamento.

Os números do censo geram sempre polêmicas e isso tem gerado discussões acaloradas ao longo dos anos.