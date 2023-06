Prefeito Sérgio Azevedo contesta números do Censo para Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – O prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, levantou questionamentos em relação aos números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo desta quarta-feira (28). Segundo os dados, a cidade apresentou um crescimento populacional de pouco mais de 7% desde 2010, atingindo a marca de 163.742 habitantes. No entanto, o prefeito alega que os números não condizem com a realidade e contesta os métodos adotados pelo Censo.

Sérgio Azevedo expressou sua insatisfação com o resultado, afirmando que muita gente não foi pesquisada. “Se parar 20 pessoas na rua duvido que alguém tenha sido questionado. Eu não fui, ninguém da minha família, nem muitos amigos, foi entrevistado pelos recenseadores”, disse o prefeito. Diante disso, Azevedo questiona a veracidade dos dados apresentados pelo IBGE, indagando os métodos que eles foram obtidos.

Em entrevista ao jornal Mantiqueira, Sérgio Azevedo manifestou sua intenção de estudar a possibilidade de fazer uma contestação oficial ao IBGE. Ele demonstrou surpresa com os números divulgados, já que havia expectativa de que a população fosse maior. Segundo o prefeito, uma prévia indicava uma população de 172 mil habitantes, o que já era considerado baixo.

O prefeito ressaltou que é necessário entender como o Censo foi realizado, pois acredita que a pesquisa deve ser feita de forma precisa, sem estimativas. Sérgio Azevedo também argumentou que o consumo de água na cidade indica uma população superior aos números apresentados pelo IBGE. Ele mencionou o crescimento da cidade, com a construção de novos bairros, obras e investimentos, destacando que essa realidade contrasta com os resultados do Censo.

O prefeito ressalta que não duvida da seriedade do trabalho realizado pelo Censo, mas destaca a importância de entender os critérios e métodos utilizados, afirmando que a pesquisa deve ser sempre baseada em dados reais e não em estimativas. Ele argumentou que o consumo de água na cidade, que indica uma população de mais de 200 mil habitantes, vai de encontro aos números divulgados pelo IBGE. O prefeito destacou o crescimento da cidade, com muitos bairros, obras e investimentos em andamento.

O prefeito alegou que sabe do crescimento da cidade e destacou as obras que estão sendo feitas em vários setores. Ele mencionou que existem mais de oitenta em andamento, abrangendo diferentes setores, como educação, saúde, esportes, infraestrutura e centro administrativo. Ele enfatizou o compromisso em oferecer uma melhor qualidade de vida para os moradores, com asfaltamento de bairros, iluminação em LED e recuperação de áreas antes utilizadas como depósito de lixo, transformando-as em espaços de convivência para as famílias. “Estas obras mostram que Poços de Caldas é uma cidade em constante crescimento e temos a certeza de que nossos números são muito maiores do que os divulgados”, falou o prefeito.

Sérgio Azevedo também comentou sobre o ginásio poliesportivo, afirmando que está em andamento um projeto de recuperação do piso, com raspagem e aplicação de sinteco, além de melhorias no telhado para evitar vazamentos. Ele ressaltou o objetivo de reformar todos os ginásios da cidade até o final do ano.

