Produção dos Cafés do Brasil ocupa 1,9 milhão de hectares em 2023

Brasília, DF – A produção dos Cafés do Brasil, inicialmente estimada para a safra de 2023, foi calculada em 54,94 milhões de sacas de 60kg, das quais 37,43 milhões de sacas são de café da espécie Coffea arabica e 17,5 milhões de sacas de Coffea canephora (robusta e conilon). Em relação às áreas em produção, os cafés arábica ocupam atualmente o equivalente a 1,51 milhão de hectares, e da espécie conilon a 394,3 mil hectares, o que corresponde, respectivamente, a 79% e 21% da área em produção da cafeicultura brasileira, que é de 1,9 milhão de hectares.

No contexto da produção mundial de café, a qual foi estimada em 172,8 milhões de sacas de 60kg para o ano-cafeeiro 2022-2023, verifica-se que a produção de arábica foi calculada em 92,7 milhões de sacas, volume que corresponde a 53,6% da produção mundial. Complementando, constata-se que a produção de canéfora, de 80,1 milhões de sacas, equivale a 46,4% da safra do planeta.

Caso a safra brasileira de café arábica, que foi estimada para 2023 em 37,43 milhões de sacas, seja comparada com a produção mundial de 92,7 milhão de cafés dessa mesma espécie, observa-se que a produção brasileira da espécie equivale a 40,4% do total. E, em complemento, que a espécie de café canéfora brasileira, calculada em 17,5 milhões de sacas, corresponde a 21,84% da produção global dessa espécie.

Convém ressaltar que os dados e análises da produção dos Cafés do Brasil contendo os números da produção das duas espécies (Coffea arabica e Coffea canephora) foram obtidos do Sumário Executivo do Café – Maio 2023, publicado e divulgado pela Secretaria de Política Agrícola – SPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária – Mapa.

(fonte: Embrapa)