Revitalização do campo de futebol society no parque municipal Antônio Molinari é finalizada

Poços de Caldas,MG – A Prefeitura de Poços de Caldas por meio da secretaria de Obras e Esportes finalizou nesta semana a obra de substituição do gramado do campo de futebol society, no Parque Municipal Antônio Molinari.

O campo foi inaugurado em 2006. Já em 2019 a administração atual ampliou as atividades e inaugurou o espaço, ao lado do antigo campo, ampliando as atividades. O espaço conta com 1100 m² de área e após a revitalização, conta com uma nova grama sintética que duram muito mais tempo do que os gramados de grama natural.

O produto é mais resistente a impacto, podendo receber jogos todos os dias sem grandes prejuízos ao gramado. Além, de ser mais econômico e fácil na hora dos cuidados e limpeza, exigindo menos manutenção que a grama natural. Basta adotar alguns cuidados e fazer uso de produtos próprios para gramados artificiais durante a limpeza para prolongar a vida útil do gramado. O secretário de Obras, José Benedito Damião, ressalta que a obra foi de extrema importância e agora com a substituição do gramado toda a população vai poder usufruir do local, com segurança e conforto.

O secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, afirma que a reinauguração vai acontecer nos próximos dias e o espaço é uma área de lazer usada para diversas finalidades. “Temos projetos esportivos, escolinhas de futebol, diversos campeonatos ao longo do ano, e também para lazer, vários amigos se reúnem para jogar o bom futebol. Muitos pediam a substituição do gramado e com o apoio da secretaria de Obras, o gramado está sendo todo trocado e o espaço revitalizado, com novas traves também. É a Administração municipal cuidando dos espaços esportivos e nos tornando cada vez mais a capital do Esporte com diversas atividades espalhadas pela cidade.”