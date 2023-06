Tatiele conquista segundo lugar na Corrida da Fogueira em Patrocínio

Poços de Caldas, MG – Neste fim de semana, a cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, sediou a Corrida da Fogueira, evento que contou com a participação da renomada atleta olímpica Tatiele Roberta de Carvalho, natural de Poços de Caldas. A competição, que teve um percurso desafiador de 10km, reuniu corredores de alto nível técnico, incluindo atletas africanos e representantes de todo o Brasil.

Tatiele, que busca seu retorno ao alto nível no atletismo, demonstrou mais uma vez sua força e determinação ao conquistar a segunda colocação na prova. O resultado é de extrema importância para a atleta, que vê seu esforço e dedicação serem recompensados.

Após cruzar a linha de chegada e garantir seu lugar no pódio, Tatiele expressou sua alegria e satisfação com mais uma conquista em sua carreira. Ela ressalta que esse resultado é um indicativo de que está trilhando o caminho certo para alcançar novamente o topo do esporte.

A atleta não deixa de reconhecer a importância do apoio que recebeu durante sua jornada. Tatiele faz questão de agradecer ao seu clube, a Associação Atlética Caldense, bem como aos seus patrocinadores, entre eles Sicredi, Nike, Grupo Soitic, Secretaria Municipal de Esportes e Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, High Performance e All Fisioterapia. Para ela, esses parceiros desempenham um papel fundamental em suas conquistas e contribuem diretamente para que vitórias como essa sejam alcançadas.