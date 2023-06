UFJF entre as melhores Brasil

A Universidade Federal de Juiz de Fora (foto) alcançou, pela segunda vez, o QS World University Rankings, figurando como a 18ª melhor universidade do Brasil, entre as 35 colocadas do país. A Universidade de São Paulo foi classificada em primeiro lugar no Brasil e ficou na 85ª colocação mundial. Entre as universidades mineiras, a UFJF se destaca como segunda colocada, atrás apenas da Universidade Federal de Minas Gerais, eleita a melhor instituição de ensino superior de Minas. A Universidade Federal de Viçosa, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e a Universidade. Federal de Uberlândia também aparecem no ranking do estado como terceira, quarta e quinta colocadas, respectivamente. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Vacinação em Divinópolis abaixo da média

A vacinação contra a gripe em Divinópolis segue a todo vapor. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que muitas pessoas já foram imunizadas. No entanto, a cobertura está longe do ideal. A imunização em crianças, por exemplo, está abaixo da média estadual e nacional. 64.476 doses foram aplicadas para a população em geral, que não possui comorbidades ou não tem preferência na vacinação. O número corresponde a 50,62% da cobertura em Divinópolis. Em Minas, a cobertura é de 57,69%. No Brasil, 50,78%. (Jornal Agora – Divinópolis)

Feira da Paz arrecada alimentos

A segurança durante a realização da Feira da Paz foi debatida em reunião na sede da 55 Cia da PM, com a presença do vice-prefeito Leonardo Ciacci, da Secretaria de Turismo e Comércio Rosana Carvalho e representantes Polícia Militar, Polícia Cívil, Corpo de Bombeiro Militar, Guarda Civil Municipal, e Departamento Municipal de Trânsito. A festa, que volta a acontecer depois de 17 anos, está marcada para os dias 04, 05 e 06 de agosto, no Parque de Exposições de Varginha. A entrada será gratuita, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível que deverá ser trocado com antecedência. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Uberaba premiada por projetos inovadores

A 10ª edição do Prêmio Cidades Inteligentes levará a experiência de Uberaba com o mapeamento do saneamento por meio de Inteligência Artificial, implantada pela Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau), para a edição internacional do prêmio Cidades Inteligentes em Nova Iorque (EUA). Já a premiação nacional, além da autarquia, incluiu também a criação do IPTU Verde, uma parceria das Secretarias de Fazenda e de Meio Ambiente. A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, participou da solenidade, que contou com uma comitiva uberabense de secretários da Administração direta, presidentes de autarquias e servidores municipais. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Doença celíaca é debatida em Sabará

Nesta sexta-feira, 30, às 14h30, acontecerá no Teatro Municipal de Sabará, uma palestra sobre Doença Celíaca, com o tema “Já passou da hora de levar a sério a doença celíaca: a importância do diagnóstico precoce”. O encontro é promovido pela Associação dos Celíacos do Brasil – Seção Minas Gerais (Acelbra-MG) e conta com o apoio da Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O evento é voltado para celíacos, familiares, representantes da Prefeitura, agentes de saúde, escolas, creches, faculdades, representantes dos setores de supermercados, farmácias, comércio e rede hoteleira. (Folha de Sabará – Sabará)

Alunos ajudam horta na escola

Os alunos da Escola Estadual Padre Almir Neves de Medeiros, sob a orientação e apoio da direção, funcionários, professores e voluntários, contribuem regularmente no plantio e cultivo de hortas comunitárias em áreas internas da instituição escolar. A escola conta atualmente com de 322 estudantes, nos turnos matutino e vespertino, tendo como diretora a professora Aquilea Carvalho.

As verduras produzidas são utilizadas no preparo de sopas e alimentos para reforço da merenda e consumo dos alunos, que também levam várias hortaliças para as suas famílias. Todas as turmas de estudantes contribuem de alguma forma com a manutenção da horta comunitária. (Folha Patense)

Fim das charretes em São Lourenço

A lei que coloca fim às charretes para atividades turísticas em São Lourenço (MG) foi sancionada pelo prefeito Walter Lessa (PTB). Conforme a lei, os 35 proprietários de charretes na cidade têm até 180 dias para encerrar as atividades. Os trabalhadores do setor receberão um auxílio social de R$ 30 mil, pago em três parcelas pela prefeitura. Eles ainda vão receber cesta básica mensal durante um ano. Ainda de acordo com a prefeitura, a administração municipal trabalhará em conjunto com os trabalhadores para facilitar a transição para outras atividades e oportunidades de trabalho, garantindo apoio adequado durante o momento de encerramento das atividades com charretes. (Diário Regional – Pouso Alegre)

