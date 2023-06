Vereador apresenta Projeto de Lei para instituir a Capoterapia aos idosos

Poços de Caldas, MG – No intuito de promover o bem-estar e a saúde dos idosos, o vereador Wellington Guimarães é autor de um Projeto de Lei que propõe a instituição da Capoterapia como uma prática integrativa complementar. A iniciativa busca proporcionar aos idosos uma atividade física orientada, que utilize elementos da capoeira, e que promova a descontração e o resgate da memória do folclore nacional.

O projeto, após sua apresentação, seguirá para análise e discussão nas comissões pertinentes da Câmara Municipal. Caso seja aprovado nessas etapas, o próximo passo será a sanção do prefeito Sérgio Azevedo.

A proposta do vereador visa inserir a Capoterapia como uma prática interativa e complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) no município, além de integrá-la aos programas da Assistência Social por meio da Secretaria de Promoção Social. Com isso, pretende-se fortalecer o acesso dos idosos a essa terapia, que tem demonstrado benefícios para a saúde física e emocional.

A Capoterapia é fundamentada em princípios orientadores que abrangem a defesa da saúde pública, o respeito ao direito individual de proteção da saúde dos idosos e das pessoas com deficiência física, a promoção do bem-estar dos usuários e a complementaridade com outras profissões de saúde.

Para garantir a qualidade e a segurança dessa prática, o Instituto Brasileiro de Capoterapia (IBC) será reconhecido como instituição capacitada para o treinamento e formação dos profissionais da Capoterapia. No entanto, outras associações e entidades do Terceiro Setor legalmente formalizadas, habilitadas e capacitadas também poderão realizar o treinamento e a formação desses profissionais.

Cabe aos profissionais da Capoterapia a responsabilidade de praticar os atos pertinentes a essa terapia, respeitando as limitações pessoais de cada aluno e as determinações dos órgãos superiores da saúde e do trabalho. Eles devem exercer a Capoterapia com zelo, probidade e decoro, obedecendo aos preceitos éticos, morais, civis e à legislação vigente, além de preservar as tradições e os valores morais das práticas.

Caso o projeto seja aprovado e entre em vigor, a Capoterapia se tornará uma opção a mais para os idosos de Poços de Caldas, visando melhorar sua qualidade de vida e promover a saúde física e emocional. A iniciativa demonstra a preocupação do poder público em proporcionar alternativas terapêuticas inovadoras e inclusivas para a população idosa.