Alunos de música se apresentam tocando temas de trilhas sonoras na Urca

No último domingo (25) os professores Gélo Andery, Denise Navarro e Tércio Barbosa reuniram seus alunos em uma linda apresentação com o tema “Músicas de Filmes e Séries”. A apresentação tem o intuito de oferecer aos alunos a experiência de palco e prática de conjunto. Esse convívio musical traz crescimento para cada aluno em seu respectivo instrumento.

Com as músicas escolhidas os professores trabalharam a abordagem na guitarra, bateria, piano, teclado e voz. Para acompanhar os alunos os professores convidaram a baixista Fernanda Mucciaroni.

Para Tércio Barbosa, professor de bateria, “essa apresentação é um momento marcante na vida de cada aluno pois eles tem a oportunidade de vencer vários limites através do instrumento, não é fácil se apresentar em um teatro lotado, e ainda assim todos fizeram um trabalho lindo e a dedicação de cada um valeu a pena”, comenta.

“É gratificante poder contar com a parceria dos professores Gélo Andery e Tércio Barbosa, no desafio de levar para o palco da Urca mais de 50 alunos, cada um no seu instrumento, compartilhando os saberes e o prazer de tocar em grupo. Alunos e plateia participando desse resgate de músicas que foram marcantes em filmes e novelas. Nossos agradecimentos a todos que fizeram a doação de alimentos, essa ação fará diferença na vida de várias famílias. Agradecemos também àqueles que direta ou indiretamente nos ajudam a realizar esse projeto, em especial a Secult. Que venha o próximo”, diz a professora Denise Navarro.

Para Gélo Andery é sempre uma satisfação ver essa turma superando seus limites e se apresentando no palco da Urca. “Nesta edição tivemos um repertório de difícil execução. Foi um desafio super legal pra todos e o resultado foi muito legal. Toda a turma está de parabéns”, afirma Andery.

A plateia também realizou um trabalho lindo na arrecadação de alimentos que serão destinados às famílias necessitadas através do pessoal do Ágape 365.