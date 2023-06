Cidades do Sul de Minas registram queda no número de habitantes

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com

Poços de Caldas, MG – O Censo divulgado esta semana revelou que várias cidades localizadas no sul de Minas Gerais apresentaram uma redução significativa em seus números absolutos de moradores. Cabo Verde registrou uma diminuição de 2.413 habitantes, de acordo com os dados do Censo. Essa queda populacional chama a atenção para a situação demográfica do município, que enfrenta desafios em relação ao crescimento e desenvolvimento.

Outras cidades do sul de Minas também aparecem na lista das que mais reduziram em números absolutos de moradores. Campos Gerais teve uma queda de 1.495 habitantes. Ibiraci, Machado, Nepomuceno, Pedralva, Caxambu, Fortaleza de Minas, Liberdade e Candeias também tiveram reduções populacionais significativas, variando de 594 a 2.413 habitantes a menos. Esses números indicam um cenário preocupante para essas localidades, já que a diminuição da população pode trazer impactos para diversos setores, como a economia, infraestrutura e oferta de serviços públicos. É fundamental que as autoridades municipais e estaduais compreendam os motivos por trás dessas reduções e busquem soluções para reverter essa tendência.

Dentre os possíveis fatores que contribuem para essa diminuição populacional, destacam-se a falta de oportunidades de trabalho e estudo, a busca por melhores condições de vida em outros locais e a migração para grandes centros urbanos. Além disso, a queda na taxa de natalidade e o envelhecimento da população também podem influenciar nesse declínio.

As cidades do sul de Minas Gerais precisam desenvolver estratégias para atrair investimentos, promover o desenvolvimento econômico e oferecer condições favoráveis para fixação de moradores. O planejamento urbano e a melhoria da qualidade de vida são aspectos essenciais para reverter essa tendência de diminuição populacional e impulsionar o crescimento dessas localidades.

É fundamental que os governantes e a sociedade civil estejam atentos a esse cenário e trabalhem em conjunto para garantir um futuro próspero e sustentável para as cidades do sul de Minas Gerais, buscando alternativas e oportunidades que incentivem a permanência e o crescimento da população local.

Sul de Minas registra crescimento populacional nos últimos 12 anos, aponta Censo do IBGE

Poços de Caldas, MG – Segundo os dados do Censo 2023 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28), o Sul de Minas apresentou um aumento de 167.640 novos moradores nos últimos 12 anos. A região, composta por diversas cidades, registrou um crescimento populacional de 6,14%.

Em 2010, a população do Sul de Minas era de 2.730.105 habitantes. De acordo com o último censo, esse número subiu para 2.897.745, representando um acréscimo de 6,14% no período analisado.

Entre as cidades que se destacam no cenário populacional, Extrema (MG) foi a que apresentou o maior crescimento na região em relação ao Censo de 2010, com um aumento de 87,01%. Com esse crescimento expressivo, a cidade subiu da 19ª para a 11ª colocação no ranking das maiores cidades do Sul de Minas.

Por outro lado, Cabo Verde (MG) é a cidade que mais perdeu moradores. Em 2010, o município contava com 13.823 habitantes, enquanto agora, de acordo com o IBGE, possui 11.410 moradores, resultando em uma queda de 17,46% na população.

É importante ressaltar que Carvalhópolis (MG) foi a única cidade da região que manteve a mesma população registrada em 2010, com um total de 3.341 habitantes.

Dos 164 municípios, 112 tiveram aumento populacional, enquanto 51 registraram redução no número de habitantes. Esses dados evidenciam as variações demográficas ao longo dos últimos anos na região.

As maiores cidades do Sul de Minas, de acordo com o Censo 2023, são Poços de Caldas, com uma população de 163.742 habitantes, seguida por Pouso Alegre (152.212), Varginha (136.467), Passos (111.939), Lavras (104.761), Itajubá (93.073), Alfenas (78.970), Três Corações (75.485), São Sebastião do Paraíso (71.796) e Três Pontas (55.259).

Por outro lado, as menores cidades da região são: Consolação (1.563), Seritinga (1.819), Serranos (1.990), Senador José Bento (2.068), Passa-Vinte (2.233), São Sebastião Rio Verde (2.300), Wenceslau Braz (2.356), Olímpio Noronha (2.555), Fama (2.578) e Ingaí (2.580).

No que diz respeito ao crescimento populacional em relação ao Censo de 2010, algumas cidades se destacam. Além de Extrema, outras localidades que registraram aumentos significativos foram Espírito Santo do Dourado (49,27%), Itapeva (46,49%), São Sebastião Bela Vista (29,08%), Toledo (25,16%), Camanducaia, Delfinópolis: 22,94%

Bom Repouso: 20,96%, Juruaia: 19,98% e Ijaci: 19,53%

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com