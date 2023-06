Cineflix Cinemas chega ao Partage Shopping Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – O dia 21 de junho marcou a chegada da Cineflix Cinemas ao Partage Shopping Poços de Caldas, sendo a primeira unidade do grupo em Minas Gerais. O complexo cinematográfico da cidade conta com telas gigantes, poltronas reclináveis e equipamentos de última geração, como tecnologia 3D e Dolby Digital – um sistema que cria a sensação imersiva e tridimensional, emitindo sons fiéis à realidade.

“A Cineflix representa mais conforto, qualidade e tecnologia para os consumidores, que terão acesso à uma das maiores e melhores redes de cinema do Brasil, com a exibição dos principais blockbusters em cartaz”, comenta Dennison Coelho, superintendente do Partage Shopping Poços de Caldas. “Em breve teremos novidades, como a inauguração de salas vip”, completa.

Fundada em 2011, na cidade de Maringá (PR), a Cineflix está presente em 22 cidades de 8 estados brasileiros, além do Distrito Federal, operando mais de 100 salas em municípios como São Paulo (SP), Londrina (PR), Porto Alegre (RS), Natal (RN), Cuiabá (MT) e Brasília (DF).

A rede de cinemas conta com serviços personalizados para atender os mais diversos tipos de públicos, entre eles os projetos ‘Bebê a Bordo’, ‘Cineflix Empresarial’, ‘Minha Turma Vai Ao Cinema’ e ‘Belas Artes’, além da transmissão de eventos esportivos e shows musicais ao vivo e do Cineclube+, programa de vantagens com descontos e prêmios, programação semanal de promoções com dias de meia-entrada.

LONGAS

Estão em cartaz longas como ‘The Flash’, ‘Elementos’, ‘Que Horas Eu Te Pego?’, ‘Indiana Jones e a Relíquia do Destino’ e ‘Ruby Marinho: Monstro Adolescente’.

Em ‘The Flash’, Barry Allen usa seus superpoderes para viajar no tempo e mudar os eventos do passado, contando com a ajuda do Batman de diferentes épocas, interpretado pelos atores Michael Keaton e Ben Affleck.

Já a animação infantil ‘Elementos’ se passa em Elemental City, um local onde os habitantes de fogo, água, terra e ar vivem em completa harmonia, em especial os personagens Faísca, Gota, Turrão e Névoa.

Outro filme em cartaz é ‘Que Horas Eu Te Pego?’, uma comédia com Jennifer Lawrence, que interpreta uma entregadora desesperada por dinheiro e que aceita um anúncio para namorar um adolescente desajeitado, o ator Andrew Barth Feldman.

Em ‘Indiana Jones e a Relíquia do Destino’, o famoso arqueólogo, professor e aventureiro embarca em mais uma missão inesperada. Neste retorno do herói lendário, Indiana Jones encontra-se em uma nova era, aproximando-se da aposentadoria.

Ruby é uma adolescente típica em ‘Ruby Marinho – Monstro Adolescente’. Ela cresceu em uma cidade litorânea na Flórida e, como todos os adolescentes, tem vergonha de sua família. Mas, neste caso, Ruby tem um motivo especial para se envergonhar: ela vem de uma família de monstros marinhos!