Gijo supera contratempo e conclui a 11ª Copa Internacional de MTB

Poços de Caldas,MG – No último final de semana, o ciclista poços-caldense Luiz Lotti Neto, Gijo, participou da 11ª edição da Copa Internacional de MTB, realizada na cidade de Nova Lima, MG. O atleta enfrentou dificuldades durante a prova, pois teve o pneu dianteiro deslocado, o que o impossibilitou de continuar competindo a partir da segunda volta.

Mesmo com esse contratempo, Gijo não desistiu e decidiu terminar a prova empurrando a bike. Com muita determinação e perseverança, ele conseguiu cruzar a linha de chegada. Agradeceu a Deus por não ter sofrido nenhum ferimento grave e expressou sua gratidão aos patrocinadores e apoiadores que o acompanharam nessa jornada.

Entre os agradecimentos, destacam-se o Incorpore (Instituto do Coração Poços), o Hotel Nacional Inn, a SME (Secretaria Municipal de Esportes e Turismo), o Hard Rock Bike e a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. O apoio dessas entidades foi fundamental para que o ciclista pudesse participar da competição.