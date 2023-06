Juiz afastado por assédio

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) afastou o juiz Ather Aguiar da Comarca de Divinópolis (foto). O magistrado é acusado de assédio moral, sexual e violência de gênero contra, pelo menos, sete servidoras, estagiárias e ex-funcionárias do Judiciário. Um assessor do juiz também foi afastado. Na decisão, o Órgão Especial do TJMG decidiu, em 28 de junho, pelo afastamento cautelar de Ather após a análise de denúncias informadas à direção do Foro de Divinópolis. (Portal G37 – Divinópolis)

Vaca estabelece novo recorde

Em menos de três dias, o torneio aberto de leite da Exposição Agropecuária de Passos (Expass Agro) quebrou o recorde mundial de produção leiteira duas vezes e estabeleceu novas marcas para o setor. Na quinta-feira, 29, a vaca Poesia atingiu 144,2 quilos de leite em três ordenhas e superou a barreira dos 140 quilos. Na última segunda, a vaca Baleia, havia cravado 132,2 quilos. Os dois animais são da raça holandesa e de produtores de Alpinópolis. (Folha da Manhã – Passos)

Coordenadoria inaugurada em Araguari

O 53º Batalhão de Polícia Militar de Araguari inaugurou a Coordenadoria de Apoio Operacional (Caop), que tem como objetivo acabar com as filas de viaturas para o encerramento de ocorrências, permitindo a liberação da guarnição para o patrulhamento de setor, prevendo o horário para a oitiva do policial militar condutor. Além disso, proporciona a acomodação do preso em local apropriado, oferecendo condições para a Polícia Civil e Penal receberem o custodiado. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Formiga inicia distribuição do IPTU

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano e do Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) começaram a ser entregues aos contribuintes formiguenses pelos Correios. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, os vencimentos têm início no dia 17 de julho, conforme prevê o calendário anual, e poderão ser divididos em até quatro vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$ 25. O parcelamento será realizado da seguinte forma: parcela única para o valor até R$ 25; duas parcelas para valor de R$25,01 a R$ 50; três parcelas para valor de R$ 50,01 a R$ 100 e quatro parcelas para valor acima de R$100,01. (O Pergaminho – Formiga)

Cáritas atende atingidos pela Barragem

A população de Governador Valadares e Alpercata que foi atingida pelo rompimento da Barragem de Fundão vai dispor de um espaço físico exclusivo de atendimento para tirar dúvidas sobre o processo de reparação para os atingidos. A inauguração da sede da Assessoria Técnica Independente do Território 4 da Bacia do Rio Doce ocorreu nesta sexta, 30. Voltada para os atingidos pela barragem, a ATI tem o papel de garantir que os atingidos tenham acesso a uma reparação justa, devida e integral, sendo escolhida a Cáritas Diocesana de Governador Valadares para assessorar no processo de reparação. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Licitação da Biquinha deve ocorrer em agosto

A administração municipal de Coronel Fabriciano prepara duas licitações para a instalação do Parque Ambiental da Biquinha. A primeira será para a escolha da empresa que fará a construção dos equipamentos e outra para a concessão do parque da administração do parque. A previsão é que até o mês de agosto seja aberto o edital para as obras. A Área de Preservação Ambiental (APA) da Biquinha é um tesouro em meio ao desenvolvimento urbano, está localizada entre os bairros Belvedere, Giovannini e São Domingos, com cerca de 329 hectares, sendo a única unidade de conservação dentro do perímetro urbano de Coronel Fabriciano. (Diário do Aço – Ipatinga)

Merenda contempla 13 mil em Araxá

Cardápios variados, nutritivos e merenda escolar de qualidade. Essa é a realidade das Escolas Municipais da cidade. Atualmente, a Prefeitura de Araxá, por meio da equipe nutricional da Secretaria Municipal de Educação, beneficia 13.781 alunos com alimentação saudável, de crianças a partir de 4 meses à Educação de Jovens e Adultos. O Município segue as resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Programa Nacional de Alimentação Escolar para que o cardápio chegue até os estudantes com mais qualidade. Dessa forma, a merenda é sempre variada, possuindo opções para todas as estações do ano, calculada para cada modalidade de ensino, priorizando preparações de acordo com a sazonalidade de verduras e frutas. (Correio de Araxá – Araxá)

