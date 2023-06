Minas Gerais tem saldo de 26,6 mil vagas com carteira assinada em maio

Belo Horizonte, MG – O estado de Minas Gerais é o segundo do país com maior número de empregos formais criados em maio de 2023, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

O saldo do mês no estado é de 26.626 empregos com carteira assinada, resultado de 236 mil admissões e 209 mil desligamentos. Levando em conta os cinco primeiros meses do ano, o saldo positivo é de 118 mil postos de trabalho formais em Minas Gerais. Os três municípios com maior saldo de vagas no mês são Belo Horizonte (6.112), Ipatinga (1.674) e Contagem (908).

Minas Gerais teve desempenho positivo nos cinco setores avaliados em maio. O saldo foi de 9.688 vagas no setor de serviços, 7.555 na construção, 3.732 na indústria, 2.983 na agropecuária e 2.670 no comércio. Com esse resultado, o estoque de pessoas com carteira assinada em Minas Gerais totaliza 4,5 milhões.

NACIONAL — No mês de maio, o Brasil registrou um saldo de 155,2 mil empregos formais, resultado positivo encontrado nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas. O setor de Serviços se manteve como destaque, repetindo o desempenho de abril, mas com crescimento de 54% no mês.

O saldo positivo foi registrado em 23 estados. No acumulado do ano, os seguidos resultados positivos em 24 das 27 unidades da Federação possibilitaram a geração total de 865,3 mil postos de trabalho com carteira assinada desde janeiro. Com isso, o país chegou ao estoque de empregos formais de 43,3 milhões, um recorde na série histórica do Caged.