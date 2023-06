Poços-caldense disputa vaga para o mundial de Stand Up Paddle

Poços de Caldas, MG – A modalidade esportiva que mais se popularizou no Brasil é chamada de Stand up paddle (SUP). sua origem é datada dos meados da década de 1960 em Waikiki, no Havaí.

Seu histórico está diretamente ligado ao Surf, pois relembra uma maneira muito antiga de se praticar o esporte. Antigamente os professores e mestres, que instruíam seus grupos em como surfar, se mantinham em pé nas pranchas, apoiados por um remo, com o intuito de terem mais visibilidade.

Esta modalidade é caracterizada por manter o praticante em pé na prancha, com a utilização de um remo para se deslocar pelas águas.

O atleta da modalidade Eduardo Pontes Lauand, que pratica o esporte há dois anos vai competir no final do mês de julho, no Arraial do Cabo/RJ com o objetivo de obter uma vaga no circuito internacional na modalidade de SUP técnico pelo SUP SUL DE MINAS. Eduardo treinando intensamente com seu instrutor Junior Pretoni e participando de clínicas de aperfeiçoamento em cidades como Ubatuba com profissionais renomados no meio como Luiz Guida (Animal) campeão da modalidade.

Eduardo já participou de vários campeonatos e em todos obteve ótimas colocações sempre alcançando o pódio. Em saquarema, último campeonato do qual participou, alcançou o primeiro lugar no geral na categoria masculino.

O SUP técnico é uma modalidade que exige do competidor habilidade de virada de obstáculos (boias) dentro de um percurso definido no menor tempo possível.

O SUP no Brasil se tornou “febre”, praticado em todas as praias do país, lagos, rios e represas no interior.

O esporte pode ser praticado por mulheres, homens, crianças, de qualquer idade e sem qualquer preparação física.

O SUP é um esporte completo, lúdico e que permite um contato com a natureza como poucos, atraindo adeptos de todas as idades, nas mais variadas regiões. Usar uma prancha para deslizar sobre as águas não é mais privilégio de quem mora na praia.

Em Poços de Caldas a prática dos atletas acontece nas represas do Bortolan e Cipó.