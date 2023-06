Polícia Militar registra acidente de trânsito sem vítimas no centro da cidade

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta quinta-feira (29/06), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas. O incidente aconteceu no cruzamento das ruas João de Parolis com Francisco Silva, no centro da cidade. De acordo com informações obtidas no local, a condutora de um veículo Toyota/Etios prata relatou que seguia pela rua João de Parolis quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Francisco Silva, se deparou com um caminhão que não respeitou a sinalização de parada obrigatória. Ela tentou desviar, mas acabou colidindo na lateral do veículo.

O motorista do caminhão, por sua vez, alegou que estava conduzindo um caminhão VW/24.280 branco e que havia parado corretamente na faixa de parada no cruzamento com a Rua João de Parolis. Ele afirmou ter observado o veículo se aproximando perpendicularmente e, ao acelerar o caminhão, percebeu que o outro veículo estava em alta velocidade, resultando na colisão na lateral do caminhão.

Após consulta aos sistemas de verificação, foi constatado que ambos os condutores possuíam habilitação válida para a categoria dos veículos envolvidos. O caminhão estava com a documentação regularizada, no entanto, o veículo Toyota/Etios estava com a documentação atrasada, o que levou à sua remoção.

Felizmente, o acidente não deixou vítimas, sendo registrado apenas danos materiais em ambos os veículos envolvidos.