Prefeitura instala radares de velocidade em cinco três pontos em bairros

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura, por meio da secretaria de Defesa Social inicia a operação, na próxima segunda, dia 3 de julho, de cinco radares de velocidade em três novos pontos da cidade. Os equipamentos entram em operação como período educativo, de 3 a 12 de julho. A partir do dia 13, iniciam as autuações.

Os novos radares estão instalados nos seguintes locais: Av. Leonor Furlaneto Delgado (estrada da Cachoeirinha), em frente ao nº 910. (centro/bairro-bairro/centro); na Av. Dr. Reinaldo Amarante, em frente ao nº 430 (sentido bairro/centro) e na Avenida Padre André Hector Bougeard , bairro Maria Imaculada, em frente ao nº 785 (centro/bairro-bairro/centro).

De acordo com o secretário Rafael Tadeu, da Defesa Social, a instalação dos equipamentos nestes locais vem atender a uma recorrente demanda da população para o controle de velocidade, principalmente na Reinaldo Amarante e o da estrada da Cachoeirinha que é um ponto de alta velocidade e grande fluxo de veículos. “A instalação dos radares, além de auxiliar no ordenamento do trânsito, é peça fundamental para a segurança pública, uma vez que as câmeras fazem transmissão 24h das placas veiculares”, informa.