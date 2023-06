Projeto Dia da Escola difunde o atletismo entre estudantes em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – No dia 22 de junho de 2023, o Projeto Atletismo Poços de Caldas – “Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo”, aprovado pela lei municipal de incentivo ao esporte 8.624/09, realizou o Dia da Escola na pista municipal de atletismo da cidade. Com o apoio da Unimed Poços de Caldas e liderado pelo professor Sídnei Parolis, o projeto tem como objetivo difundir e popularizar a modalidade de atletismo entre as escolas e estudantes do município.

O evento teve início com a participação dos alunos do Projeto Criança Feliz, contando com a presença de aproximadamente 40 crianças. Ao chegar à pista de atletismo, os alunos foram recebidos pelo professor Sídnei, que apresentou todas as estruturas da pista, bem como diversos materiais pedagógicos e equipamentos de treinamento e competição. Essa vivência e aquisição de novos conhecimentos são de grande importância para a formação esportiva e pessoal de todos os estudantes.

Após conhecerem a estrutura da pista e seus implementos, os alunos participaram de uma aula de iniciação, englobando exercícios das modalidades de saltos, arremessos e corridas de velocidade. Todos demonstraram grande interesse e entusiasmo durante a visita.

A equipe gostaria de agradecer a todos os docentes, educadores sociais: Adonias Santos Bernardes, Letícia de Figueiredo Opípari, Victoria Livia de Assis Emidio e Mayara Cristina Ferreira, assim como os coordenadores Eduardo Anastácio Shinoda e Aline Garcia Olímpio e a psicóloga Mariana Lima. Um agradecimento especial também é direcionado à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e ao Secretário Municipal de Esportes e Lazer de Poços de Caldas pela parceria e apoio.