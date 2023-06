Secretário de Esportes destaca eventos e início da construção do “Poços Bike Park”

Poços de Caldas, MG – Em entrevista ao Mantiqueira, o Secretário Municipal de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, Pelezinho, destacou os eventos e obras programados para a temporada esportiva da cidade. A construção do “Poços Bike Park” já teve início.

Com o mês de julho se aproximando, Pelezinho ressaltou a agenda repleta de eventos esportivos previstos. Diversas atrações e modalidades estão planejadas para o segundo semestre, com o objetivo de proporcionar lazer e esporte para todos os públicos. Entre os destaques, estão as colônias de férias do PoçosAtiva, festividades e jogos de incentivo, como futsal, futebol de campo, handebol, vôlei e ciclismo.

Além disso, Pelezinho anunciou que grandes eventos estão previstos para acontecer em Poços de Caldas no restante do ano, eventos estes que vão agregar valor à economia, turismo, cultura e esporte local. Ao longo do ano, serão realizadas diversas corridas, com uma média de duas por mês até dezembro. Entre as corridas mencionadas estão a Maratona Poços-Pocinhos, Corrida dos Bombeiros, a Corrida do SESC, o Triathlon, a Corrida da Santa Casa e a Sem Silvestre.

O secretário ressaltou que não são apenas corridas e caminhadas que estão sendo planejadas. Em julho, será realizado o maior festival de skate de Minas Gerais como parte da programação do Festival de Inverno. Pelezinho destacou ainda o trabalho do secretário de Cultura, Gustavo Dutra, pela contribuição para a junção de valores culturais e esportivos em eventos conjuntos.

Além dos eventos, o Secretário Municipal de Esportes destacou a importância das obras de infraestrutura esportiva em andamento. Enre os destaques o ginásio Moleque César, que está próximo de ser inaugurado. O ginásio ai receber duas tabelas profissionas de basquete. Sobre o poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves Pelezinho destacou que o local passará por reformas no telhado e no piso. Além disto as tabelas de basquete que está atualmene serão trocadas e as antigas deverão ser levadas para outros ginásios. A reforma do Ginásio Juca Cobra está se iniciando. O secretário destaca que essas melhorias visam oferecer segurança e qualidade nas atividades esportivas e nos jogos realizados nos espaços. Neste domingo o novo gramado sintético do primeiro campo de futebol society do parque municipal será inaugurado.

Pelezinho aproveitou a oportunidade para agradecer às secretarias parceiras que têm contribuído para o desenvolvimento do esporte na cidade. Ele destacou a integração entre as secretarias e o apoio recebido, especialmente da Secretaria de Obras, representada pelo secretário Damião.

BMX

Pelezinho destacou a construção da pista de BMX na zona sul, que tem despertado grande expectativa na comunidade esportiva. Ele informou que as obras já foram iniciadas, com o processo de construção dos gates em andamento.

A construção do “Poços Bike Park”. O espaço localizado na Zona Sul da cidade, bem ao lado do estádio João Batista Gonçalves (Estádio Prontidão) no Conjunto Habitacional Dr. Pedro Affonso Junqueira, terá uma das melhores e maiores pistas de BMX profissional do país.

A ideia é que sejam montados dois gates de largada, um de 8 metros e outro de 5 metros e no espaço poderá ser reaproveitada a estrutura do terreno, para modelamento da pista profissional.

