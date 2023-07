Vereadora Dra. Regina apresenta projeto de lei “Empresa Amiga dos Animais”

Poços de Caldas, MG – Na sessão ordinária da última terça-feira, 28, a vereadora Regina Cioffi (Progressistas) apresentou um Projeto de Lei que Lei Substitutivo que Institui o selo “Empresa Amiga dos Animais” em Poços de Caldas.

Atualmente a preocupação com a causa animal é uma crescente em todo o mundo, e apesar dos grandes esforços por parte de protetores independentes, cuidadores e Ongs, as estatísticas apontam que ainda é muito grande o número de animais que sofrem maus-tratos. “As ações que contribuem para a defesa, a saúde, a melhoria da qualidade de vida e para os direitos dos animais serem aplicados devem ser valorizadas. e é disto que trata esta proposição, incentivar as empresas que defendem os animais para que continuem realizando suas ações e tornem-se exemplos a serem seguidos”, diz a parlamentar.

De acordo com o projeto, ganharão o selo os estabelecimentos privados que promovam o bem estar animal, com o objetivo de permitir a realização de obras e serviços de melhorias em áreas públicas destinadas ao lazer das famílias e compartilhadas com seus animais domésticos, o fornecimento de equipamentos ou infraestrutura às áreas em que haja compartilhamento entre famílias e pets e doação de ração para entidades que atuam na proteção de animais.

“É preciso unir forças entre o poder público e a iniciativa privada permitindo também que esse selo possa ser explorado em ações publicitárias pelas empresas [parcerias]”, explicou a vereadora.

HOMENAGEM

Em discussão única, Dra. Regina apresentou um Projeto que visa instituir no âmbito da Câmara Municipal de Poços de Caldas, a Medalha do Mérito Legislativo “São Lucas”. A finalidade é homenagear médicos que tenham prestado relevantes serviços à saúde no Município de Poços de Caldas.

São Lucas foi um dos quatro evangelistas. É o autor do terceiro evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos. Seus textos são os de maior expressão literária do Novo Testamento.