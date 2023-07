Intimidação

Cricket

Foi inaugurada ontem a quadra de esportes do Vilas Unidas. O espaço foi totalmente recuperado pelo Cricket Brasil que vai compartilhar eventos com a comunidade da Vila Rica.

**

Concorrida

A cerimônia de inauguração foi bastante concorrida com direito a diversas autoridades.

**

Eleições

Seguem as incertezas com relação aos nomes do próximo candidato a sucesso do prefeito Sérgio Azevedo. O vice Tio Júlio parece que realmente não quer o posto.

**

Zona Azul

Motoristas estão reclamando do tom dos fiscais que cobram pagamento de notificações. Eles alegam que estão sendo ameaçados de terem o carro guinchado caso o débito não seja acertado.

**

Trânsito

Enquanto isto o trânsito na cidade segue complicado. A cidade nem é tão grande, mas as vezes fica complicado fazer certos percursos.