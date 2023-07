Miguel Lemos: campeão mineiro e promessa do BMX nacional

Poços de Caldas, MG – O jovem atleta Miguel Lemos vem se destacando no cenário do BMX nacional, trilhando uma carreira promissora no esporte. Com apenas 6 anos de idade, ele já conquistou resultados expressivos e desponta como uma das grandes promessas da nova geração no BMX.

Miguel, filho do ex-atleta Pedro Lemos, que antes competia no bicicross e migrara para o mountain bike, vem demonstrando um talento notável no BMX. Seus esforços têm sido recompensados, com vitórias marcantes e um desempenho consistente nas competições.

Recentemente, Miguel conquistou a primeira colocação no Campeonato Mineiro, disputado no último final de semana. Essa vitória trouxe grande satisfação não apenas para o jovem atleta, mas também para sua família, que tem se empenhado em apoiá-lo incondicionalmente.

Pedro Lemos, orgulhoso do talento e dedicação de seu filho, ressalta que Miguel é um jovem muito dedicado, além de ser um bom irmão e um bom filho. A família Lemos tem o prazer de acompanhar de perto o desenvolvimento de ambos os filhos no esporte, já que Lorenzo, o outro filho de Pedro, também se destaca em suas modalidades esportivas.

A rotina de apoio à carreira de Miguel é intensa. A família acompanha o atleta em todas as competições, viajando para diferentes cidades e acompanhando a preparação e o treinamento de perto. Além disso, eles se empenham em garantir uma alimentação adequada e fornecer suporte psicológico para motivá-lo.

A ligação de Pedro Lemos com o BMX vai além do apoio ao seu filho. Como empresário, ele também apoia o clube de BMX local, a Clínica Animalmed, e acredita no potencial dos jovens atletas da região. Pedro destaca a organização do clube e o talento das crianças envolvidas, acreditando que todos terão excelentes resultados em breve.

Apesar dos desafios enfrentados na rotina de treinamento e competições, Miguel e sua família encontram motivação e satisfação no apoio mútuo e nos resultados conquistados. O próximo desafio de Miguel será o Campeonato Brasileiro em Indaiatuba, e a família está confiante de que ele continuará brilhando no esporte. Além das competições nacionais, a família Lemos tem planos ambiciosos para o futuro de Miguel. Ainda este ano, em dezembro, o jovem atleta representará o Brasil no Campeonato Sul-Americano, no Chile. E para o próximo ano, eles planejam levar Miguel para participar de corridas na Europa, a fim de adquirir experiência internacional e continuar aprimorando suas habilidades.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com