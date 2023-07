Orquestra Berimbauê encanta Poços de Caldas com sua música e história

Poços de Caldas, MG – Comanda pelo mestre de capoeira Luiz Kong a Orquestra Berimbauê encanta a todos que assistem suas apresentações. Kong destaca que o projeto retornou a pedido da Secretaria de Educação, Maria Helena Braga que teve papel fundamental na retomada e apoio à Orquestra Berimbauê, um projeto cultural que surgiu em mandatos anteriores, porém, acabou se perdendo ao longo do tempo devido à falta de recursos e incentivo. Agora, com uma nova oportunidade, esse projeto está ganhando vida novamente.

Koimg destaca que a Orquestra Berimbauê teve sua origem na zona rural, mais precisamente na Escola Rafael Sanches, quando uma menina manifestou o desejo de aprender a tocar o berimbau. Seu entusiasmo contagiou outras crianças e, a partir daí, surgiu a ideia de criar a orquestra. Agora, na Escola Alvino Hosken, com o apoio do diretor Carlos Bastos, espera-se que esse projeto cultural seja retomado e alcance o reconhecimento merecido.

A importância desse projeto vai além do resgate da Orquestra Berimbauê. Em 2012, a orquestra teve a oportunidade de se apresentar ao lado da Orquestra Sinfônica durante as Sintonias das Águas, um momento memorável. Portanto, é imprescindível que esse projeto seja valorizado e reconduzido ao seu lugar de destaque.

A capoeira, uma manifestação cultural que engloba música, dança, luta e brincadeira, proporciona uma abrangência significativa à orquestra. Por meio dessa cultura corporal, a Orquestra Berimbauê busca abranger diferentes gêneros musicais, incluindo a MPB e outros ritmos brasileiros.

O projeto atende crianças de várias faixas etárias, não apenas na Escola Alvino Oscar, mas também na Escola PMJ do São José. Há também o desejo de resgatar a orquestra na Escola Rafael Sanches, local onde tudo começou. O objetivo é proporcionar às crianças a oportunidade de participarem de apresentações fora da escola, celebrando diversas comemorações ao longo do ano.

A capoeira, em especial a capoeira angola, tem sido reconhecida como um elemento de cura, pois libera a fáscia muscular e possui benefícios para a saúde física e mental. Além de ser uma prática cultural, ela abrange a musicalidade e a história, revelando a sua infinitude.

“O apoio da Secretaria de Educação é fundamental para o sucesso desse projeto. Agradeço o apoio da secretária, da diretoria e dos professores envolvidos, que auxiliam no desenvolvimento das atividades. Além disso, o vereador paulista tem sido um aliado na luta pela capoeira em Poços de Caldas”, disse Kong.

O diretor da escola, Carlos Basto, ressaltou a importância do projeto desenvolvido pelo professor Luiz Kong, que trabalha com as crianças do período integral. O projeto tem sido extremamente positivo, e as crianças estão entusiasmadas com as atividades oferecidas.

Além desse projeto, a escola se destaca por outras iniciativas que contribuem para o enriquecimento educacional dos alunos. Um exemplo é o projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que atende pessoas que buscam concluir seus estudos na fase adulta. A EJA na Alvino Oscar proporciona uma oportunidade de aprendizado para aqueles que desejam retomar a trajetória escolar.

A escola também oferece aulas de violão, todas as quartas-feiras, das 18h às 19h, como parte de um projeto de artes e música. A intenção é implementar projetos diversos que fortaleçam a instituição de ensino e proporcionem aos alunos o prazer de estudar.

