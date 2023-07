Polícia Militar prende homem de 47 anos suspeito de homicído em Andradas

Andradas, MG – A Polícia Militar recebeu uma chamada informando sobre a presença de um indivíduo caído com ferimentos graves nas proximidades da Praça João Franco. Imediatamente, as equipes do turno foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima sendo socorrida pelo SAMU. A guarnição então se dirigiu ao hospital e, alguns minutos depois, recebeu a notícia do falecimento da vítima.

O Coordenador do turno de serviço, por meio das imagens das câmeras de segurança, identificou as características de dois suspeitos e as alcunhas utilizadas por eles. Segundo as informações obtidas, um dos suspeitos estava vestindo uma bermuda preta, uma blusa tricolor nas cores branco, vermelho e preto, e tinha cabelos claros com um risco do lado esquerdo. O outro suspeito usava um moletom cinza, uma touca preta e calças jeans.

Após uma busca intensiva, o autor A.H.R. foi localizado em sua residência, com as roupas sujas de sangue, e foi preso em flagrante. No crime ocorrido, a vítima foi identificada como J. P. M. N., um homem de 30 anos. O autor que foi preso é A.H.R., um indivíduo do sexo masculino de 47 anos. Por outro lado, o autor J.V.S.J., um homem de 21 anos, encontra-se foragido e as autoridades estão em busca de sua localização para que ele possa ser responsabilizado pelos seus atos.

A perícia foi acionada e realizou os procedimentos de praxe.

Fonte: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – ALCO 29° BPM