PMR realiza prisão de condutores por transporte irregular de passageiros

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar Rodoviária de Poços de Caldas efetuou a detenção de três condutores que estavam envolvidos no transporte irregular de passageiros. Dois deles operavam em âmbito intermunicipal, enquanto o terceiro realizava o transporte interestadual, todos sem a devida autorização dos órgãos competentes. Esses motoristas estavam conduzindo os veículos em direção ao show da dupla Henrique e Juliano, que ocorreria na Festa Junina, no centro de eventos do Tatersal, localizado na Zona Sul da cidade. Segundo informações fornecidas pela PM, parte dos passageiros teve que prosseguir a viagem a pé.

Durante uma operação de fiscalização realizada na sexta-feira, 30, os agentes da PMR identificaram três veículos realizando o transporte de passageiros sem os devidos registros e licenciamento. Os condutores foram imediatamente detidos e os veículos foram rebocados para um pátio.

Foram emitidos os Autos de Infração de Trânsito (AITs) pertinentes, enfatizando a gravidade da infração cometida pelos condutores. Além disso, os três motoristas foram presos, porém assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) relacionados ao transporte irregular de passageiros. Após o cumprimento dessas formalidades, os motoristas foram liberados.

A Polícia Militar Rodoviária destaca a importância de coibir o transporte clandestino de passageiros, pois essa prática não apenas viola as leis de trânsito, mas também coloca em risco a segurança dos passageiros e dos demais usuários das estradas.

Foto: Rede Social