Prefeito de Caratinga sofre ação

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Caratinga, ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em face do prefeito de Caratinga, Welington Moreira, e de uma ex-secretária municipal, a fim de que sejam responsabilizados por ilícitos cometidos durante o período eleitoral de 2022. De acordo com a ação, o prefeito, em conjunto com a então secretária, se valeu do cargo de chefe do Executivo para impor que servidores municipais, notadamente os contratados e ocupantes de cargos comissionados, realizassem atos que demonstrassem apoio político a candidatos na disputa das eleições gerais de 2022. (Diário de Caratinga)

Cineasta sabarense vence Festival

Na semana que passou aconteceu a cerimônia de premiação do 12º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba. Com uma seleção que reuniu 87 filmes de todos os lugares do Brasil e do mundo, em sessões quase sempre lotadas, foi a primeira vez que o evento premiou categorias técnicas na Competitiva Brasileira, além de trazer de volta o Prêmio de Público para Melhor Curta-Metragem. Na Competitiva Brasileira de Curta-Metragem o filme, “Ramal”, dirigido pelo sabarense “Higor Gomes, recebeu o Prêmio Olhar de Melhor Filme e Crítica Abraccine de Melhor Filme de Curta-metragem. (Folha de Sabará)

Lafaiete entrega obras

A prefeitura de Conselheiro Lafaiete entregou mais duas obras de infraestrutura, a escadaria na rua Expedicionário Jaime Dias e a contenção da rua Alaíde dos Santos, ambas no bairro São João. Na oportunidade, foi realizada uma homenagem o Sr. Aldemar Calixto de Almeida, “Mestre”, morador do bairro e que é muito conhecido pelo seu ativismo e pelos serviços prestados à prefeitura. Além das obras entregues, a prefeitura está realizando outras que estão melhorando vias e bairros da cidade, como a construção de pontes, pavimentação de vias e abertura de novos acessos que vão melhorar o fluxo de veículos, propiciando mais agilidade ao tráfego. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Mineração descaracteriza barragem

A Mineração Usiminas iniciou no mês de junho, as obras para descaracterizar a barragem Samambaia 0, última estrutura de disposição de rejeitos da empresa no modelo convencional. A barragem já está descomissionada, ou seja, foi desativada e não recebe materiais desde dezembro de 2021. O processo de descaracterização representa mais um marco, possibilitando à companhia reforçar o seu compromisso com a segurança das pessoas e a sustentabilidade, consolidando um ciclo de operações sem barragens. As intervenções seguem a legislação vigente e serão executadas em conformidade com práticas de controle hidrogeológico e ambiental. (Jornal Integração – Itaúna)

Menor cidade do Brasil sem homicídio

O Censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que Serra da Saudade é o menor município brasileiro em termos de população. A cidade tem 833 moradores, 18 a mais do registrado no Censo de 2010. Fundada em 1963, depois de conseguir a emancipação de Dores do Indaiá, Serra da Saudade não registra um homicídio há 56 anos. O último assassinato no município ocorreu em 1967, quatro anos após virar cidade. Segundo a Polícia Militar, em 2022 foram registrados dois furtos. Neste ano, um furto de celular, em uma festa, foi registrado. Posteriormente, os policiais conseguiram recuperar o aparelho. Na cidade há um destacamento da Polícia Militar. (Diário de Manhuaçu)

Filme gravado em Ouro Preto no Prime

Já está disponível no Amazon Prime Video o filme “Primavera”, que foi gravado em Ouro Preto. O longa faz parte da franquia “Um ano inesquecível” e é uma comédia romântica voltada para o público infantojuvenil que conta a história da estudante do ensino médio Jasmine e do seu primeiro amor, Davi. As gravações aconteceram na cidade entre novembro e dezembro de 2021, e grande parte das cenas foram feitas no Paço da Misericórdia, onde foi montado um set de filmagens com o cenário de uma sala de aula cenográfica. Além das belas paisagens de Ouro Preto, o filme também teve cenas gravadas em Inhotim. O elenco do filme é formado por Lívia Silva no papel da protagonista Jasmine e Ronald Sotto, interpretando Davi. (O Liberal – Ouro Preto)

