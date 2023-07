Reforma total da UBS Regional Sul e UBS Regional Leste começa no mês de julho

Poços de Caldas, MG – A partir do mês de julho, a secretaria de saúde em parceria com a secretaria de obras iniciará a reforma completa das Unidades Básicas de Saúde Regional Sul e Regional Leste.

A reforma inclui adaptação das salas, troca de bloquetes do estacionamento, pintura da fachada, revisão do telhado, adequações da parte elétrica e hidráulica, ampliação do número de consultórios, melhoria das salas odontológicas, pintura externa e interna, mural artístico e troca de luminárias.

Toda a parte de mobiliário planejado no mesmo padrão da UBS Vilas Unidas organizando o layout pra atender melhor a população também serão realizados.

O secretário de Saúde, Thiago Mariano explicou o porque das reformas começarem por essas unidades. “Sem dúvidas, a Zona Leste e a Zona Sul são as áreas com maior população de Poços de Caldas, a ideia é iniciar por elas e depois estender para todas as outras unidades. Com essa reforma mais de 22 mil pessoas serão contempladas com mais qualidade, conforto e humanidade no atendimento do SUS.”

Atualmente a Regional Leste possui 11.472 pessoas cadastradas e na Regional Sul são 10.900 pessoas cadastradas.

Por dia, cerca de 100 pessoas são atendidas em consultas médicas e de enfermeiro em cada unidade, fora outros serviços oferecidos: vacina, atendimento odontológico, medicação, curativos, coleta de exames.