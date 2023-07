Vereador pede que serviço de manutenção das ambulâncias seja terceirizado

Poços de Caldas, MG – Um Indicação de autoria do vereador Marcelo Heitor (PSC) foi encaminhada ao Executivo, recentemente, solicitando a terceirização do serviço de manutenção de ambulâncias e demais veículos do município. O parlamentar ressaltou que tal medida poderá trazer uma redução significativa nos custos e rapidez no atendimento.

Segundo o vereador, a falta de manutenção adequada dos veículos é preocupante. “A ausência de cuidados preventivos e reparos necessários afeta, diretamente, a disponibilidade desses veículos e, no caso das ambulâncias, afeta o atendimento de emergências. O que motivou essa Indicação é justamente a preocupação que tenho com a grande quantidade de veículos, principalmente as ambulâncias, que estão sempre nas oficinas da Prefeitura para serem consertadas”, disse.

Para Marcelo Heitor, por mais que existam profissionais capacitados na Garagem da Prefeitura, os trâmites para compra de peças e outras questões dificultam o processo. “No chamamento do Edital, por exemplo, a Prefeitura pode colocar que a empresa vencedora tem um prazo de, no máximo, 24 horas para que o veículo seja arrumado e, talvez, estender o raio além de Poços de Caldas. Então, se estragou uma ambulância e alguma oficina aqui da cidade não consegue fazer essa manutenção, pela falta de profissional ou de peças inclusive, pode-se buscar em outra cidade. Ou seja, o objetivo principal é que haja rapidez para arrumar, pois, muitas vezes, por uma falta de peça, uma licitação, um chamamento, esse trâmite acaba demorando demais, chegando a 30, 40, 60 dias”, comentou.

O parlamentar considerou inadmissível que a maior parte das ambulâncias esteja parada aguardando conserto. “Isso não pode acontecer. Dentro de um número de, por exemplo, oito ambulâncias que nós temos aqui, há dias que temos duas ambulâncias circulando e as outras estão todas paradas dentro da oficina. Eu espero que a Prefeitura possa estudar essa possibilidade e caminhar para a terceirização do serviço”, finalizou.