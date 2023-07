Vôlei da Caldense conquista dois títulos na Lidarp. Futebol de campo e futsal de Poços ficam com o vice

Poços de Caldas, MG – A Associação Atlética Caldense teve um sábado de grandes conquistas no voleibol, com seus times masculino e feminino sagrando-se campeões da Lidarp. A Veterana celebrou a vitória dupla, demonstrando o talento e a dedicação dos atletas locais.

Enquanto a Caldense comemora as vitórias no voleibol, a equipe de Poços de Caldas ficou com a terceira colocação na competição. Mesmo não alcançando o título, o time local mostrou força no torneio.

Futebol de campo

Além das conquistas no voleibol, o sábado também foi marcado por outras disputas esportivas na região. No futebol de campo sub-15, o time de Poços de Caldas, representado pela Curimbaba, enfrentou o Areado e saiu com o vice-campeonato após uma partida acirrada que terminou com o placar de 2×1 a favor do adversário.

Futsal

Já no futsal sub-17, Poços de Caldas acabou como vice-campeão. A equipe enfrentou Paraguaçú em uma partida emocionante que terminou em empate de 2×2 no tempo normal. Nos pênaltis, Paraguaçú levou a melhor e venceu por 5×3.

TEXTO E FOTOS – PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA