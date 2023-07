Encontro entre veículos de comunicação e agências acontece nesta terça-feira em BH

Belo Horizonte, MG – A Câmara da Indústria da Comunicação da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) realizará o I Conecta ComMinas nesta terça-feira, 4 de julho. O evento acontece, no auditório da FIEMG, em Belo Horizonte reunindo veículos de comunicação de todas as regiões de Minas e as principais agências de publicidade do estado. O Conecta ComMinas contará com a participação do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digitais do Estado de Minas Gerais (Sindijori), Sindicato das Agências de Publicidade e Propaganda de Minas Gerais (Sinapro), Associação de Mídia Exterior de Minas Gerais (Asdoor), com apoio da Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt), Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas de Belo Horizonte (Sinejor).

Para Rodrigo Silva Fernandes, presidente da Câmara da Industria da Comunicação, o encontro visa aproximar e integrar veículos de comunicação e agências de publicidade objetivando debater problemas do setor em busca de otimizar o mercado mineiro da comunicação. O evento contará com palestra de Bernardo Santos, secretário de Comunicação Social do Governo de Minas, e de representantes da Comunicação da Assembleia Legislativa, FIEMG, Sinapro e empresários do setor produtivo.

Ressalta Rodrigo Fernandes que essa é a primeira vez que empresários da comunicação de áreas diversas se reúnem para debates e busca de soluções para o setor que passa por profundas transformações. E acrescenta: “A Câmara da Industria da Comunicação da FIEMG apoia entidades patronais, em permanente diálogo, buscando alternativas que objetivem a modernização do setor, oferecendo mais competitividade. Os sindicatos setoriais, ligados à FIEMG, promovem capacitação em gestão e preparação de mão de obra, trabalhando pela integração de agentes e entidades do mercado mineiro para ampliar receitas do setor”.

Vicente Alves, diretor comercial do Jornal Mantiqueira, destaca a importância da participação do veículo de comunicação no evento. Ele ressalta o interesse em integrar-se com outros veículos de comunicação e agências de publicidade, com o objetivo de debater os desafios e oportunidades do setor e buscar soluções que otimizem o mercado de comunicação em Minas Gerais. A expectativa do Jornal Mantiqueira é contribuir ativamente nas discussões do evento, compartilhando conhecimentos e experiências com outros profissionais da área e fortalecendo parcerias no mercado mineiro de comunicação. O jornal está empenhado em colaborar para o desenvolvimento e aprimoramento do setor, visando sempre oferecer um serviço de qualidade aos seus leitores e anunciantes, destaca.

Os ingressos, gratuitos, podem ser acessados pela plataforma Sympla:

https://www.sympla.com.br/conecta-comminas__2024858

Assista ao vídeo do Sindijori: