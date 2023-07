Previsão do tempo neste domingo, 02, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas

A previsão do tempo para este domingo, 02, é de céu claro e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 10 graus.

Minas Gerais

O domingo, 02, terá melhora dos índices de umidade em quase toda Minas Gerais.

Nas demais regiões, as temperaturas esboçam ligeiro declínio. Céu parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul/Sudoeste.