Primeira Corrida dos Bombeiros em Poços reúne atletas em grande festa do atletismo

Poços de Caldas, MG – Domingo foi dia de acordar cedo para os amantes do atletismo. A cidade recebeu a primeira edição da Corrida dos Bombeiros. O Mantiqueira esteve presente no evento que reuniu os principais corredores de Poços de Caldas e região. O evento esportivo, que contou com a participação de cerca de 600 atletas da cidade, teve como objetivo principal promover o esporte e fortalecer a interação entre a corporação e a comunidade. A corrida, realizada em um percurso de cinco quilômetros, também incluiu uma caminhada de dois quilômetros e meio, além da corrida kids, destinada às crianças. A iniciativa buscou incentivar a prática esportiva e disseminar a importância da atividade física para a saúde e o bem-estar. Para viabilizar o evento, o Tenente Vanderlei Fabiano, um dos resposáveis pela organização, destacou o apoio de diversos órgãos e empresas. A Prefeitura Municipal, por meio do DEMUTRAN e da Secretaria de Esportes. Além disso, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e várias empresas privadas também ofereceram suporte para o sucesso da iniciativa. Embora seja a primeira edição em Poços de Caldas, a corrida já acontece em outros lugares, e a expectativa é que se torne um evento recorrente na cidade. O Corpo de Bombeiros já planeja futuras edições, vislumbrando expandir o alcance da atividade e fortalecer ainda mais os laços com a comunidade.

TEXTO E FOTOS: PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA