Quiz Mantiqueira, uma maneira interativa e divertida de ficar por dentro das notícias da semana

Poços de Caldas, MG – Você acompanhou as notícias desta semana? O Mantiqueira publica mais coluna do Quiz Mantiqueira. Agora, além de se informar sobre as últimas notícias da semana, os leitores terão a oportunidade de testar seus conhecimentos e colocar à prova sua compreensão dos acontecimentos mais relevantes. O objetivo do Quiz Mantiqueira é oferecer uma maneira interativa e divertida de envolver os leitores com as notícias, incentivando-os a se manterem atualizados e aprofundando seu entendimento sobre os assuntos em destaque.

Faça o Quiz Mantiqueira desta semana: Boa sorte!!!

1 – Qual é o objetivo do Projeto de Lei apresentado pela vereadora Regina Cioffi?

a) Estabelecer penas mais severas para os maus-tratos aos animais.

b) Incentivar empresas a promover o bem-estar animal e serem exemplos a serem seguidos.

c) Criar áreas públicas exclusivas para o lazer das famílias e seus animais domésticos.

d) Regular a adoção de animais em Poços de Caldas.

e) Proibir a circulação de animais em áreas compartilhadas com famílias.

2 – Qual é a proposta que o vereador Marcelo Heitor apresentou na Câmara?

a) Aumentar o número de ambulâncias disponíveis no município.

b) Contratar mais profissionais capacitados para a Garagem da Prefeitura.

c) Melhorar os trâmites para compra de peças na Garagem da Prefeitura.

d) Terceirizar o serviço de manutenção de ambulâncias e demais veículos do município.

e) Reduzir os custos com manutenção de ambulâncias por meio de licitação.

3 – Qual é a posição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindserv) em relação à migração para o novo Regime Jurídico proposto pelo Executivo?

a) O Sindserv apoia a migração de servidores do regime celetista para o regime estatutário.

b) O Sindserv está avaliando a proposta e ainda não definiu sua posição oficial.

c) O Sindserv não concorda com a migração de nenhum servidor do regime celetista para o regime estatutário.

d) O Sindserv apoia a emenda supressiva proposta pela Câmara para retirar a possibilidade de migração para o regime.

e) O Sindserv solicita ao Executivo que faça correções no projeto antes de ser votado pelos vereadores.

4 – Qual é o objetivo principal do Observatório do Orçamento Público?

a) Democratizar o acesso à informação sobre o planejamento e execução orçamentária.

b) Fiscalizar a qualidade e eficiência do gasto público.

c) Promover o acompanhamento da execução orçamentária.

d) Fomentar a discussão e adoção de boas práticas, bem como a aplicação de ferramentas tecnológicas.

e) Tornar os dados orçamentários mais acessíveis aos cidadãos.

5 – Quais foram as instituições parceiras na visita dos prefeitos a Poços de Caldas?

a) Sicredi, Sebrae e Emater.

b) Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e Citur.

c) Prefeitura Municipal e Mineração Curimbaba.

d) Fábrica de Cristais Cá d’Oro e Centro de Treinamento Cricket Brasil.

e) Secretaria Municipal de Turismo e secretarias municipais.

6- Qual é a porcentagem da produção brasileira de café arábica em relação à produção mundial?

a) 21,84%.

b) 40,4%.

c) 46,4%.

d) 53,6%.

e) 79%.

7 – Qual é a data de início das autuações dos novos radares de velocidade?

a) 03 de julho.

b) 12 de julho.

c) 13 de julho.

d) 10 de julho.

e) 01 de julho.

8 – Qual é o aumento percentual da população de Poços de Caldas em comparação com o Censo de 2010?

a) 7,41%.

b) 6,45%.

c) 4,80%.

d) 10,5%.

e) 2,20%.

9 – Por que o prefeito de Poços de Caldas contestou os números divulgados pelo IBGE no Censo?

a) Ele alega que muitas pessoas não foram pesquisadas.

b) Ele discorda dos métodos adotados pelo Censo.

c) Ele esperava que a população fosse maior.

d) Ele argumenta que o consumo de água indica uma população maior.

e) Todas as opções anteriores.

10 – Qual a colocação da atleta Tatiele Roberta de Carvalho na Corrida da Fogueira em Patrocínio?

a) Primeira colocação.

b) Segunda colocação.

c) Terceira colocação.

d) Quarta colocação.

e) Quinta colocação.

11 – Qual foi o resultado da disputa do terceiro lugar no campeonato de handebol sub-17 da Lidarp?

a) Botelhos venceu Guaranésia por 35×33.

b) Cabo Verde venceu Guaranésia por 35×33.

c) Cabo Verde venceu Poços de Caldas por 35×33.

d) Poços de Caldas venceu Cabo Verde por 35×33.

e) Guaranésia venceu Cabo Verde por 35×33.

CLIQUE AQUI E CONFIRA OS RESULTADOS: