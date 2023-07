Bicicross Poços Clube demonstra força ao fazer seis campeões brasileiros

Poços de Caldas, MG – A força do Bicicross Poços Clube ficou em maior evidència depois deste final de semana durante a disputa do Campeonato Brasileiro na cidade de Indaiatuba. Os títulos de Guilherme Ribeiro, Júnia Roberta, Gabriela Camargo, Brendon Fernandes e Franklin Victor (duas categorias) reforçam o ótimo trabalho realizado em Poços de Caldas.

Desempenho dos atletas do clube

No sábado, as competições tiveram início com Franklim conquistando a primeira colocação, seguido por Roberto Martins em segundo lugar. Junia também obteve o segundo lugar, enquanto Eduardo Breve ficou em décimo quinto e Gether Azarias garantiu a quarta colocação. Diego Bueno obteve o oitavo lugar na competição.

No MTBs, Rafael Coutinho ficou em décimo segundo lugar, João Lopes conquistou a terceira colocação, Eduardo Martins garantiu o sexto lugar e Felipe Saqueli obteve a décima sexta colocação.

Os atletas demonstraram grande empenho e dedicação em suas respectivas categorias, proporcionando disputas acirradas e momentos emocionantes aos espectadores presentes. Parabéns a todos os competidores pelos resultados alcançados e pela paixão pelo esporte.

No domingo os ciclistas entraram novamente em ação. No Boys 14 Anos, Rafael Alves conquistou a terceira colocação, enquanto Gabriel Correa ficou em nono lugar. Já na categoria Girls 11 Anos, Gabriela Camargo mostrou sua habilidade e conquistou o primeiro lugar, seguida por Lavínia Coutinho, que ficou em terceiro na categoria Girls 10 Anos.

Na categoria Boys 9 Anos, Guilherme Correa alcançou a sexta posição, e Vitor Magalhães conquistou a quinta colocação na categoria Boys 10 Anos. Enrico Frazao obteve a sétima colocação na categoria Boys 12 Anos, e Augusto Brandão ficou em oitavo lugar na categoria Boys 13 Anos.

No Boys 8 Anos, Matheus Mathias e Mateus Lobo mostraram seu talento e conquistaram a quarta e décima colocação, respectivamente. Eduardo Breve garantiu o oitavo lugar na categoria Men 17/24, enquanto Gether Azarias alcançou a quarta colocação na categoria Men 25/29. Miguel Lemos conquistou a décima primeira colocação na categoria Boys 7 Anos.

Na categoria 17/24 Anos, Brenon Fernandes obteve a primeira colocação, e Guilherme Ribeiro garantiu a primeira posição na categoria Elite. Pietro Meneghini conquistou a terceira colocação na categoria Sub 23, enquanto Franklim Vasconcelos alcançou o primeiro lugar na categoria Men 25/29.

No feminino, Pamela Valentin ficou em segundo lugar na categoria Girls 17/24, e Junia Roberta conquistou a primeira colocação na mesma categoria. Fabio Brochado obteve a quarta colocação na categoria Men 40/49 anos.

Resultados

Domingo:

Boys 14 Anos:

Rafael Alves: 3º colocado

Gabriel Correa: 9º colocado

Girls 11 Anos:

Gabriela Camargo: 1º colocado

Girls 10 Anos:

Lavínia Coutinho: 3º colocado

Boys 9 Anos:

Guilherme Correa: 6º colocado

Boys 10 Anos:

Vitor Magalhães: 5º colocado

Boys 12 Anos:

Enrico Frazao: 7º colocado

Boys 13 Anos:

Augusto Brandão: 8º colocado

Boys 8 Anos:

Matheus Mathias: 4º colocado

Mateus Lobo: 10º colocado

Men 17/24:

Eduardo Breve: 8º colocado

Men 25/29:

Gether Azarias: 4º colocado

Boys 7 Anos:

Miguel Lemos: 11º colocado

17/24 Anos:

Brenon Fernandes: 1º colocado

Elite:

Guilherme Ribeiro: 1º colocado

Sub 23:

Pietro Meneghini: 3º colocado

Men 25/29 Anos:

Franklim Vasconcelos: 1º colocado

Girls 17/24:

Pamela Valentin: 2º colocado

Junia Roberta: 1º colocado

Men 40/49 anos:

Fabio Brochado: 4º colocado

Sábado

Cruzer:

Franklim: 1º colocado

Roberto Martins: 2º colocado

Junia: 2º colocado

Eduardo Breve: 15º colocado

Gether Azarias: 4º colocado

Diego Bueno: 8º colocado

MTBs:

Rafael Coutinho: 12º colocado; João Lopes: 3º colocado

Eduardo Martins: 6º colocado e Felipe Saqueli: 16º colocado