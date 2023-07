Bicicross Poços Clube faz história com seis campeões brasileiros em Indaiatuba

Poços de Caldas, MG – Indaiatuba foi palco do Campeonato Brasileiro de BMX no último final de semana, a competição mais importante da modalidade no Brasil. O Bicicross Poços Clube marcou presença com uma equipe composta por 22 atletas, competindo em diversas categorias. Esta edição do campeonato registrou o segundo maior número de pilotos inscritos na história, com mais de 700 atletas de 16 estados, incluindo 100 competidoras na categoria feminina.

Entre todas as equipes participantes, o Bicicross Poços Clube se destacou, conquistando o maior número de medalhas de ouro. Ao todo, foram seis medalhas douradas: Guilherme Ribeiro na categoria Elite, Junia Roberta na categoria girls 17-24 anos, Gabriela Camargo na categoria girls 11 anos, Franklin Vitor nas categorias men 25-29 anos e cruiser 25-29 anos, e Brendon Fernandes na categoria men 17-24 anos.

É importante ressaltar que todos os pilotos são alunos da escolinha de bicicross, que conta com projetos em parceria com a Secretaria de Esportes e a Prefeitura. As aulas são ministradas pelos professores Guilherme Carvalho e Ismael Alexandre às segundas, terças e quintas-feiras, na pista de BMX do Parque Municipal.

O Bicicross Poços Clube gostaria de fazer um agradecimento especial à Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes, e ao Hotel Monreale, que contribuíram para tornar possível a participação dos pilotos no Campeonato Brasileiro de BMX.

Além disso, o clube também agradece aos seus apoiadores locais, que são peças fundamentais para o sucesso da equipe: Animalmed, Poços TEC, Monreale Resort Secretaria Municipal de Esportes, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e BMXHOUSE

Com a conquista desses seis títulos brasileiros, o Bicicross Poços Clube escreve mais um capítulo de sucesso em sua trajetória, fortalecendo o esporte na cidade e inspirando novas gerações de ciclistas. Parabéns a todos os atletas pelo desempenho excepcional e pelo orgulho que trouxeram para Poços de Caldas.

CLASSIFICAÇÃO

Atleta Categoria Resultado

Guilherme Ribeiro Elite CAMPEÃO

Brenon Fernandes 17/24 Anos CAMPEÃO

Franklin Vasconcelos Cruiser Men 25/29 anos CAMPEÃO

Gabriela Camargo Girls 11 anos CAMPEÃ

Junia Roberta Girls 17/24 anos CAMPEÃ

Franklin Vasconcelos Men 25/29 anos CAMPEÃO

Pamela Valentin Girls 17/24 anos VICE

Raphael Alves Boys 14 anos 3º colocado

Pietro Meneghini Sub 23 3º colocado

Lavínia Coutinho Girls 10 anos 3º colocado

Matheus Mathias Boys 8 anos 4º colocado

Gether Azarias Men 25/29 anos 4º colocado

Fabio Brochado Men 40/49 anos 4º colocado

Guilherme Corrêa Boys 9 anos 6º colocado

Vitor Magalhães Boys 10 anos 6º colocado

Gabriel Corrêa Boys 14 anos 9º colocado

Enrico Frazão Boys 12 anos 7º colocado

Augusto Brandão Boys 13 anos 8º colocado

Eduardo Breve Men 17/24 anos 8º colocado

Mateus Lobo Boys 8 anos 11º colocado

Miguel Lemos Boys 7 anos 11º colocado

Sergio Ramalho Boys 15 anos 7º colocado

Raphael Silva brilha no Brasileiro de BMX e sobre no pódio

Indaiatuba, SP – Um dos destaques de Poços de Caldas no Brasileiro foi o piloto Raphael Silva, que competiu na categoria Boys 14, enfrentando outros 23 pilotos. Com uma atuação impressionante, Raphael conquistou uma posição entre os top 3 do Brasil, demonstrando sua habilidade e dedicação.

É importante ressaltar o apoio fundamental dos patrocinadores que tornaram possível a participação e o sucesso dos atletas de Poços de Caldas no campeonato. Rafael agradece a Deus e aos seguintes patrocinadores: 3D móveis planejados, Néctar sabor e saúde, Fluido MTB, Campinas Diesel Igor Mendes, cirurgião dentista, Studio LabFit, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Secretaria Municipal de Esportes e Inn Village.

Essas parcerias fortalecem o esporte na cidade e proporcionam oportunidades para os atletas desenvolverem seus talentos e representarem Poços de Caldas em competições de alto nível.

Junia Roberta brilha no Campeonato Brasileiro de BMX 2023 em Indaiatuba

Indaiatuba, SP – No último final de semana, a cidade de Indaiatuba foi palco do emocionante Campeonato Brasileiro de BMX 2023. Entre os talentosos atletas presentes, Junia Roberta se destacou com brilhantes performances e conquistas notáveis.

No sábado, Junia Roberta competiu na categoria cruiser woman 17/29 anos e mostrou todo o seu talento, garantindo o título de vice-campeã brasileira. Com habilidade e determinação, ela enfrentou adversárias de alto nível e alcançou um resultado extraordinário.

Mas Junia não parou por aí. No domingo, na categoria aro 20 woman 17/29 anos, ela superou as expectativas e sagrou-se campeã brasileira. Sua performance impressionante e sua dedicação incansável renderam-lhe o lugar mais alto do pódio, reafirmando seu status como uma das melhores atletas de BMX do país.

Além do seu próprio sucesso, Junia teve mais um motivo para comemorar. Sua filha Lavínia também participou do campeonato e conquistou uma impressionante colocação. Na categoria girls 10 anos, ela alcançou o top 3, mostrando talento e determinação dignos de admiração.

Junia aproveita para agradecer a todos que a apoiaram nessa jornada, incluindo patrocinadores, familiares, amigos e equipe técnica. Seu sucesso é fruto do trabalho em equipe e da determinação em alcançar seus objetivos.