Cia. de Dança do Palácio das Artes apresenta espetáculo “.m.a.n.i.f.e.s.t.a.”

Poços de Caldas, MG – No próximo domingo, 9 de julho, às 20h, no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, a Cia. de Dança do Palácio das Artes retorna a Poços depois de dez anos, com o espetáculo “.m.a.n.i.f.e.s.t.a.”, que celebra os cem anos da Semana de Arte Moderna. A entrada é gratuita e os convites podem ser retirados na recepção da Urca no dia do evento, a partir das 9h.

A montagem, que tem direção de Kenia Dias e Marise Dinis, leva ao público uma miscelânea de estéticas, a partir da leitura dos manifestos Pau Brasil e Antropófago, de Oswald de Andrade, para refletir sobre a contemporaneidade, entrelaçando o legado do movimento modernista.

“A última apresentação da Cia. de Dança do Palácio das Artes em Poços de Caldas foi há dez anos, com o espetáculo ‘Tudo que se torna um’. Estamos muito felizes e ansiosos para receber o espetáculo ‘.m.a.n.i.f.e.s.t.a.’, que celebra os cem anos da Semana de Arte Moderna”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

m.a.n.i.f.e.s.t.a

O espetáculo leva ao público uma miscelânea de estéticas, a partir das diversas linguagens propostas pela coreografia pensada pelos bailarinos da companhia, em conjunto com as diretoras convidadas. O trabalho parte da leitura dos manifestos Pau Brasil e Antropófago, de Oswald de Andrade, para refletir sobre a contemporaneidade, entrelaçando o legado do movimento modernista, a multiplicidade do presente e as possibilidades abertas nas junções e separações que permeiam os 100 anos de um dos marcos das artes brasileiras: a Semana de Arte Moderna de 1922.

Festival de Inverno

O Festival de Inverno de Poços de Caldas acontece de 8 a 23 de julho, com mais de 150 atividades que vão agitar a cidade, com muita música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação para todas as idades e gostos, na região central e também nos bairros.

Confira a programação completa: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.

Serviço

“.m.a.n.i.f.e.s.t.a.” – Cia. de Dança do Palácio das Artes

Data: 9/7 – domingo

Horário: 20h

Local: Teatro Benigno Gaiga (Espaço Cultural da Urca)

*Gratuito (convites podem ser retirados na recepção da Urca no dia do evento, a partir das 9h).