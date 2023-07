Festa Caipira encerra o semestre do Departamento de Canto do Conservatório Musical

Poços de Caldas, MG – Na última terça-feira (4), o Departamento de Canto do Conservatório promoveu a Festa Caipira, que encerrou o semestre letivo. O evento foi a celebração de um bimestre todo dedicado à Música Caipira. O gênero foi estudado pelos mais de 70 alunos do Departamento, entre cantores e coralistas.

Inicialmente, uma palestra sobre o gênero Música Caipira foi proferida pela dupla João Carlos e Carlos Leite. A partir daí, iniciou-se um processo de pesquisa de compositores e intérpretes da canção caipira de raiz que terminou com a apresentação, que teve a participação do músico Douglas Capetto (violão).

O coral infantil encantou os convidados com Meu mundo, A flor e o beija-flor, Vida boa e Catira. O Grupo Vocal, o Coral e os alunos das professoras Jucilene Buosi e Juliana Cincoetti também deram sua contribuição cantando clássicos caipiras. Outros assuntos também estiveram na pauta bimestral de estudos conjuntos, como a MPB e, no próximo semestre, a Bossa Nova.

A partir do mês de agosto, o Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani reabre as inscrições para novos interessados em ingressar nos mais de 20 cursos oferecidos, sendo instrumentos diversos, Coral, Grupo Vocal (para a terceira idade) e Teatro. O Conservatório fica na Rua Paraíba, 616 e mais informações podem se obtidas pelo telefone 3697-2381.