Instituto Alcoa promove a terceira edição do Festival da Cultura Empreendedora

Poços de Caldas, MG – O 3º Festival da Cultura Empreendedora, promovido pelo Instituto Alcoa, debaterá os caminhos e as motivações para que cada vez mais brasileiros e brasileiras façam parte do ecossistema empreendedor. Com o tema Da necessidade à oportunidade: a jornada do(a) empreendedor(a), a edição 2023 será híbrida, com atividades online e presenciais.

Ele foi iniciado no dia 6 de julho, com debates virtuais sobre a importância do conhecimento e da capacitação, as oportunidades oferecidas nos setores público e privado e apresentação de experiências de empreendedores. Essa abertura inspirou as ações que serão realizadas, no dia 11 de julho, em Poços de Caldas (MG). Também serão promovidas atividades em São Luís (MA) e Juruti (PA).

O Festival reunirá especialistas, colaboradores(as) da Alcoa, membros dos Conselhos Consultivos de Relações Comunitárias, organizações sociais, empreendedores e todos(as) os(as) interessados(as) em dialogar sobre a cultura empreendedora e a importância de fortalecer a diversidade em projetos de geração de renda, assim como encontrar caminhos para toda a sociedade apoiar essas iniciativas em prol de um país mais igualitário.

“Desde que lançamos o Festival da Cultura Empreendedora, nosso objetivo é contribuir para a geração de renda por meio do empreendedorismo, disponibilizando informação, fortalecendo as redes locais e dando visibilidade a pequenos negócios. Nesta terceira edição, as comunidades dos territórios podem mais uma vez apoiar o empreendedorismo local e dar suporte a excelentes iniciativas existentes”, destaca Tatiana Bizzi, Diretora Executiva do Instituto Alcoa

Juntamente com Educação, Geração de Trabalho e Renda é uma das frentes prioritárias de atuação do Instituto Alcoa, que há 33 anos atua em parceria com atores locais para promover o desenvolvimento e tornar suas regiões de atuação mais inclusivas e menos desiguais.

“O Festival é uma iniciativa de grande importância para o Instituto Alcoa. Além de fazer parte de um dos nossos pilares de atuação, geração de trabalho e renda, é um evento que reúne diversos tipos de empreendedores(as), possibilitando uma rica troca de experiências e aprendizados, além de fomentar o empreendedorismo local em nossas regiões de atuação” Marco Froes, Presidente do Instituto Alcoa

Nesse sentido, a cultura empreendedora se coloca como tema fundamental. O IA apoia ações de qualificação profissional, inclusão produtiva e incentivo ao empreendedorismo para o acesso a trabalho e renda, principalmente a partir do Programa de Apoio a Projetos Locais. Em 2022, foram investidos mais de R$ 2 milhões em projetos comunitários nas três regiões onde a Alcoa está presente.

Confira a agenda de

Poços de Caldas:

Dia: 11 de julho,

terça-feira

Horário: das 18h às 22h

Local: Centro Cultural Afro-brasileiro Chico Rei – Avenida Francisco Jesualdi, 84, Jardim Novo Mundo (ao lado do Country Club)

Atividades: Roda de conversa de abertura com empreendedores sobre o tema empreendendo na base. Também acontecerá uma Feira de Empreendedores e atividade cultural com discotecagem de Pedro Cezar, com o tema Afro-brasilidades.

Participantes da roda de conversa: Chiara Carvalho (Empreendedorismo Cultural), Clayton Barbeiro (Afroempreendedorismo), Yula Merola (Reuso e empreendedorismo socioambiental) e Karina Rick (Empreendedorismo tradicional)

Participantes Feira de Empreendedores: Maricota, Black Brand, Black Boutique e Claudiana Psicologia

Parceria: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Secretaria Municipal de Cultura, Sebrae Poços de Caldas e Juliano Silva Comunicação

Sobre o Instituto Alcoa – Fundado em 1990 no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).