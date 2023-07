Polícia Civil deflaga megaoperação em Poços

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira a Polícia Civil de Minas Gerais deu início à operação Erga Omnes em Poços de Caldas. A ação conta com a participação de 200 policiais da cidade e de outras localidades do estado, incluindo Belo Horizonte. De acordo com as primeiras informações, a operação tem como alvo o combate ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro e à associação para o tráfico de entorpecentes. Até o momento, várias pessoas já foram presas e a ação foi realizada em mais de 30 bairros de Poços de Caldas. A Polícia Civil informou que estão sendo cumpridos 46 mandados de prisão e 76 mandados de busca e apreensão. Além disso, a ação policial se estende ao interior de São Paulo, nas cidades de Campinas e Sumaré, onde estão sendo investigadas organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

A operação não se restringiu apenas à cidade de Poços de Caldas, onde foram cumpridos os mandados, mas também envolveu policiais de mais de quarenta cidades, abrangendo três departamentos territoriais da região. Houve ainda o apoio de equipes policiais de São Paulo, com cumprimento de mandados nas cidades de Campinas e Sumaré.

Essa operação foi resultado de uma investigação que teve início há cerca de seis meses pela agência de inteligência local. A partir do monitoramento de um integrante de uma facção criminosa nacional, foram identificadas diversas organizações criminosas atuando tanto dentro do presídio de Poços de Caldas quanto em mais de trinta bairros da cidade.

As organizações criminosas voltadas para o tráfico de drogas não apenas comandavam o tráfico nos bairros locais, mas também movimentavam drogas para outros locais e integrantes. Além disso, foi identificado um esquema de tráfico de drogas no interior do presídio, inclusive com a prisão de duas mulheres que tentavam levar drogas durante uma visita.

A operação teve como objetivo principal combater o tráfico de drogas, e os próximos passos incluem a investigação de possíveis crimes relacionados, como lavagem de dinheiro. A ação foi considerada a maior já realizada na região, devido ao grande número de mandados cumpridos e pessoas presas.

Em coletiva de imprensa foi destacada a complexidade logística da operação, que exigiu uma organização minuciosa e o apoio de diversos departamentos e equipes especializadas. A investigação continua com o intuito de identificar outros envolvidos e possíveis ligações entre as organizações criminosas.

A operação recebeu o nome de “Erga Omnes”, expressão em latim que significa “para todos”, devido à abrangência do tráfico de drogas das organizações criminosas em todas as regiões da cidade.

Apesar da intensidade da operação, todas as diligências transcorreram de forma tranquila, sem intercorrências. A participação maciça das forças policiais e o alcance em diversos bairros demonstram o empenho das autoridades em combater o tráfico de drogas na região.

Os delegados em entrevista na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil em Poços de Caldas, assista:

Delegados da Polícia Civil: Cleyson Rodrigo Brene, Edson Rogério de Morais e Maria Cecília Gomes Flora

Fotos: Mantiqueira / Marcos Correa / Luciano Santos