Polícia Militar apreende traficante no bairro Santa Rita

Poços de Caldas, MG – Na quarta-feira (5), as equipes policiais do Tático Móvel e da ROCCA realizaram uma operação de combate ao tráfico de drogas nas imediações do mirante Santa Rita, localizado no bairro Santa Rita, em Mirante da Serra.

Durante a ação, um adolescente de apenas 15 anos foi apreendido em flagrante. Com ele, foram encontradas 40 pedras de crack, 14 pinos de cocaína, 2 tablets de maconha e a quantia de R$ 1.158,00 em dinheiro.

O menor foi encaminhado para a delegacia de polícia local, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis. A apreensão do adolescente e a quantidade significativa de drogas e dinheiro apreendidos demonstram o trabalho efetivo das forças de segurança na repressão ao tráfico de entorpecentes na região.