Polícia Militar prende autor de roubo a farmácia

Poços de Caldas, MG – Na noite de quarta-feira (5), a Polícia Militar de Poços de Caldas obteve sucesso na prisão de um indivíduo responsável por um roubo em uma farmácia local. O crime ocorreu por volta das 21h57, quando um homem de pele parda, vestindo uma blusa de moletom branca com as letras “GAP” em vermelho, entrou no estabelecimento portando uma faca de cabo branco. O suspeito dirigiu-se ao caixa e anunciou o assalto, levando consigo a quantia de 200 reais.

Com um trabalho incansável de rastreamento, a Polícia Militar conseguiu localizar o autor do roubo na Rua Laguna, próximo ao número 301, no bairro Jardim dos Estados. O indivíduo foi identificado pela vítima e confessou a autoria do delito. Em seguida, ele foi detido e encaminhado à delegacia de polícia civil, juntamente com os materiais apreendidos, que incluíam uma faca, um par de tênis e a blusa de moletom.

O autor do crime foi identificado como A. E. G., um homem de 22 anos. As autoridades responsáveis agora darão continuidade às investigações para esclarecer os detalhes do caso e tomar as medidas legais cabíveis.