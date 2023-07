Prefeitura publica no diário oficial resultado final da seleção para novos feirantes

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, publicou, na última quarta, em edição suplementar do Diário Oficial, o resultado final da Chamada Pública nº 002/2023-Sedet, para preenchimento de vagas nas feiras livres do município.

Foram disponibilizadas 30 vagas, divididas nas feiras que acontecem de segunda a domingo, com exceção da quinta-feira. A publicação do edital com o resultado final pode ser acessada na edição Nº 1242, do Diário Oficial, de 5 de julho, no site da Prefeitura.

Os interessados classificados deverão efetivar sua licença de feirante, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Sedet (Rua Pernambuco, nº. 267 1º Andar, centro) no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da publicação do resultado, sendo necessária a entrega de duas fotos 3×4 no ato de assinatura da ficha de feirante e o aceite e conhecimento do regulamento das feiras livres municipais. O não comparecimento dentro do prazo implicará a eliminação do classificado, sendo convocado o candidato subsequentemente aprovado.

A abertura de novas vagas nas feiras tem como finalidade possibilitar a exploração de espaços públicos de forma ordenada e criteriosa, e diversificar a oferta de produtos para os frequentadores das feiras, ampliando o leque de produtos disponíveis para comercialização nos locais.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3697-2060 / 3697-3017